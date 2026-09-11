Robbie Williams lánya ritka családi fotón tűnt fel Párizsban

Robbie Williams lánya, a 13 éves Teddy ritkán szerepel a család nyilvános fotóin, most azonban a szüleivel együtt pózolt egy párizsi estén. A képen Robbie Williams és Ayda Field két barátjuk társaságában látható, Teddy pedig fehér felsőt és farmert viselt. Ayda a közösségi oldalán osztotta meg a felvételt, amelyhez csak annyit írt: „Ötfős buli.” A házaspárnak Teddy mellett három fiatalabb gyermeke van, a 11 éves Charlie, a 8 éves Coco és a 6 éves Beau.

Robbie Williams lánya lass érett nő.

Fotó: AFP

Robbie Williams lánya egyre többször kerül reflektorfénybe

A család korábban különösen óvta a gyerekek magánéletét, a róluk közzétett fotókon sokszor hátulról mutatták őket, vagy eltakarták az arcukat. Teddy esetében azonban az utóbbi időben változott a helyzet, miután a tinédzser maga is elindult a színészi pályán.

Robbie Williams lánya már kisgyerekként megtapasztalta, milyen egy nagy nyilvánosságot kapó esemény részesének lenni. Ugyanis 6 évesen koszorúslány volt Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank 2018-as esküvőjén, ahol Sarolta hercegnő és Mia Tindall is a gyerekek között volt.

A párizsi fotó után több követő is Teddyhez szólt. Egyikük azt írta, alig hiszi el, mennyire felnőtt már, mások pedig azt emelték ki, mennyire hasonlít egyszerre az édesanyjára és az édesapjára.

Forrás: Niomi Harris, Robbie Williams and Ayda Field share rare photo with daughter Teddy, 13, as they party in Paris, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16120291/Robbie-Williams-Ayda-Field-rare-photo-daughter-Teddy.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490