Őrületes balesetet szenvedett Robbie Williams: egy fogától el kellett búcsúznia

Kínos, de egyben vicces történetet osztott meg rajongóival Robbie Williams, aki jelenleg Miamiban tartózkodik – és most egy jó ideig biztosan nem mosolyog majd ugyanúgy.

Robbie Williamset megrázó baleset érte

Fotó: James Moy / Northfoto

Az énekes elárulta, hogy egyik este fogmosás közben történt a baleset, de először fel sem tűnt neki.

Ahogy visszamentem az ágyba, a nyelvem valami újat érzett… egy új kis mélyedést. Őszintén szólva menő érzés volt

– mesélte.

Csak akkor esett le neki, mi történt, amikor rámosolygott feleségére, Ayda Field-re.

Rámosolyogtam Aydára, ő pedig felszisszent. Akkor jöttem rá: ja, a ‘menő érzés’ az, hogy hiányzik a fél fogam

– nevetett.

Robbie Williams csak nevetett a helyzeten

A reakció sem maradt el:

Ayda nevetett. Én is nevettem. Aztán azt mondta, úgy nézek ki, mint a Dumb és Dumberből. Jogos

– tette hozzá.

A helyzetet nehezíti, hogy a fogorvosa nem épp a szomszédban van.

Miamiban vagyok, a fogorvosom Los Angelesben, az ötórás repülőútra. És közben koncertjeim is lesznek

– mondta.

Az énekes már azon is elgondolkodott, hogy ideiglenesen inkább „új stílust” csinál a hibából.

Ha nem tudom időben megcsináltatni, befestessem feketére, mint ’95-ben Glastonburyn? Ez most javítás vagy rebranding?

– viccelődött.

Az utóbbi időben nem minden úgy alakul, ahogy tervezte

Nem ez az első egészségügyi problémája az utóbbi időben. A sztár korábban annyira lefogyott, hogy komoly hiánybetegséget diagnosztizáltak nála.

Abbahagytam az evést, nem jutottam tápanyaghoz

– vallotta be.

Olyannyira súlyos volt a helyzet, hogy skorbutot állapítottak meg nála.

Egy 17. századi kalózbetegség

– fogalmazott ironikusan.

Arra a kérdésre, mit szólt ehhez a felesége, a Daily Star szerint meglepő választ adott.

Amikor azt mondják, aggódnak érted, mert túl sovány vagy, az a fejemben úgy jelenik meg: jackpot, elértem a célt

– mondta őszintén.