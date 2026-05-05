Őrületes balesetet szenvedett Robbie Williams: egy fogától el kellett búcsúznia
Elképesztő, ami Robbie Williams-szel történt: a világsztár egyszerűen fogmosás közben vesztette el az egyik első fogát.
Kínos, de egyben vicces történetet osztott meg rajongóival Robbie Williams, aki jelenleg Miamiban tartózkodik – és most egy jó ideig biztosan nem mosolyog majd ugyanúgy.
Az énekes elárulta, hogy egyik este fogmosás közben történt a baleset, de először fel sem tűnt neki.
Ahogy visszamentem az ágyba, a nyelvem valami újat érzett… egy új kis mélyedést. Őszintén szólva menő érzés volt
– mesélte.
Csak akkor esett le neki, mi történt, amikor rámosolygott feleségére, Ayda Field-re.
Rámosolyogtam Aydára, ő pedig felszisszent. Akkor jöttem rá: ja, a ‘menő érzés’ az, hogy hiányzik a fél fogam
– nevetett.
Robbie Williams csak nevetett a helyzeten
A reakció sem maradt el:
Ayda nevetett. Én is nevettem. Aztán azt mondta, úgy nézek ki, mint a Dumb és Dumberből. Jogos
– tette hozzá.
A helyzetet nehezíti, hogy a fogorvosa nem épp a szomszédban van.
Miamiban vagyok, a fogorvosom Los Angelesben, az ötórás repülőútra. És közben koncertjeim is lesznek
– mondta.
Az énekes már azon is elgondolkodott, hogy ideiglenesen inkább „új stílust” csinál a hibából.
Ha nem tudom időben megcsináltatni, befestessem feketére, mint ’95-ben Glastonburyn? Ez most javítás vagy rebranding?
– viccelődött.
Az utóbbi időben nem minden úgy alakul, ahogy tervezte
Nem ez az első egészségügyi problémája az utóbbi időben. A sztár korábban annyira lefogyott, hogy komoly hiánybetegséget diagnosztizáltak nála.
Abbahagytam az evést, nem jutottam tápanyaghoz
– vallotta be.
Olyannyira súlyos volt a helyzet, hogy skorbutot állapítottak meg nála.
Egy 17. századi kalózbetegség
– fogalmazott ironikusan.
Arra a kérdésre, mit szólt ehhez a felesége, a Daily Star szerint meglepő választ adott.
Amikor azt mondják, aggódnak érted, mert túl sovány vagy, az a fejemben úgy jelenik meg: jackpot, elértem a célt
– mondta őszintén.
