RETRO RÁDIÓ

Őrületes balesetet szenvedett Robbie Williams: egy fogától el kellett búcsúznia

Elképesztő, ami Robbie Williams-szel történt: a világsztár egyszerűen fogmosás közben vesztette el az egyik első fogát.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.05. 14:00
Robbie Williams törés baleset sztár

Kínos, de egyben vicces történetet osztott meg rajongóival Robbie Williams, aki jelenleg Miamiban tartózkodik – és most egy jó ideig biztosan nem mosolyog majd ugyanúgy.

Robbie Williamset megrázó baleset érte
Robbie Williamset megrázó baleset érte
Fotó: James Moy /  Northfoto

Az énekes elárulta, hogy egyik este fogmosás közben történt a baleset, de először fel sem tűnt neki.

Ahogy visszamentem az ágyba, a nyelvem valami újat érzett… egy új kis mélyedést. Őszintén szólva menő érzés volt

– mesélte.

Csak akkor esett le neki, mi történt, amikor rámosolygott feleségére, Ayda Field-re.

Rámosolyogtam Aydára, ő pedig felszisszent. Akkor jöttem rá: ja, a ‘menő érzés’ az, hogy hiányzik a fél fogam

– nevetett.

Robbie Williams csak nevetett a helyzeten

A reakció sem maradt el:

Ayda nevetett. Én is nevettem. Aztán azt mondta, úgy nézek ki, mint a Dumb és Dumberből. Jogos

– tette hozzá.

A helyzetet nehezíti, hogy a fogorvosa nem épp a szomszédban van.

Miamiban vagyok, a fogorvosom Los Angelesben, az ötórás repülőútra. És közben koncertjeim is lesznek

– mondta.

Az énekes már azon is elgondolkodott, hogy ideiglenesen inkább „új stílust” csinál a hibából.

Ha nem tudom időben megcsináltatni, befestessem feketére, mint ’95-ben Glastonburyn? Ez most javítás vagy rebranding?

– viccelődött.

Az utóbbi időben nem minden úgy alakul, ahogy tervezte

Nem ez az első egészségügyi problémája az utóbbi időben. A sztár korábban annyira lefogyott, hogy komoly hiánybetegséget diagnosztizáltak nála.

Abbahagytam az evést, nem jutottam tápanyaghoz

– vallotta be.

Olyannyira súlyos volt a helyzet, hogy skorbutot állapítottak meg nála.

Egy 17. századi kalózbetegség

– fogalmazott ironikusan.

Arra a kérdésre, mit szólt ehhez a felesége, a Daily Star szerint meglepő választ adott.

Amikor azt mondják, aggódnak érted, mert túl sovány vagy, az a fejemben úgy jelenik meg: jackpot, elértem a célt

– mondta őszintén.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu