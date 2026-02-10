"Nincs értelme elkényeztetett gyerekeket nevelni": Robbie Williams megmutatta gyermekeit

Robbie Williams és felesége családi képeket osztottak meg az Instagramon, legkisebb fiúk születésnapja alkalmából. Ritka pillanatok ezek, hiszen mindketten óvják a magánéletüket.

Robbie Williams bepillantást engedett a családi életébe

Fotó: PA

Robbie Williams legkisebb fia hat éves lett

Robbie Williams és felesége, Ayda Field a közösségi médiában osztották meg gyermekeik fotóit, így a rajongóknak ritka bepillantást engedtek a reflektorfénytől távol élt családi életükbe. A szülők a legkisebb gyermekük születésnapját ünnepelték. A 51 éves Take That-legenda és 46 éves amerikai felesége, Ayda négy gyermek büszke szülei. Robbie és kedvese 2013-ban mondta ki a boldogító igent, azóta két ikerlánynak, a 13 éves Theodora-nak és Colette-nek, valamint két fiúnak, a 11 éves Charlie-nak és a 6 éves Beau-nak adtak életet, aki a hétvégén ünnepelte a születésnapját. Szülei büszkén osztották meg róla készült fotókat az interneten. A házaspár ritkán mutatja meg gyermekeiket a nyilvánosságnak, most azonban legkisebb gyermekük születésnapján kivételt tettek. A képeken Beau látható, ahogy léggömbökkel körülvéve testvéreivel játszik a tengerparton. A bejegyzéshez a következőt írták:

100% BEAU 100% minden pillanatban… Te vagy a legjobb dolog, amit valaha tettünk. Boldog 6. születésnapot, Beau #birthdayboy #beau #100percent.

A fotók gyorsan több tízezer lájkot és több száz kommentet kaptak a követőktől, akik sok boldogságot kívántak a kisfiúnak.

Robbie és Ayda is keményen dolgoznak azon, hogy családi életüket távol tartsák a reflektorfénytől, de mindketten büszkén beszéltek. Tavaly, miközben életrajzi filmjét, a Better Man-t népszerűsítette, Robbie őszintén beszélt apaságáról.

A People magazinnak így nyilatkozott:

Mélyen gyökerező alapjaim vannak, ahol csak káosz volt, és ez a kis malac, aki szalmából épített házat. Ez a kis malac most betonból épített házat, és ahhoz a helyhez van gyökerezve. A ház bár nem áll ellen a szélnek és a viharoknak, de mégis képes állva maradni. Ez a különbség. Nincs értelme elkényeztetett gyerekeket nevelni. A gyerekeim tudni fogják, hogy a turistaosztályon kell utazniuk, amíg nem tudják megfizetni, hogy a repülőgép egy másik részén utazzanak.

Nem használhatnak telefont a gyerekei

Korábban nyíltan beszélt arról a megbonthatatlan kötelékről, amely gyermekeivel alakult ki, amikor megszülettek– elmagyarázta, hogy a legidősebb gyermekébe, Teddybe, abban a pillanatban beleszeretett, amikor a világra jött. 2020-ban a Made by Mammas podcastban így áradozott:

A kötelék azonnal megvolt. Ez olyan, mint egy vakrandi, igaz? Olyan, mintha azt gondolnád: »Hogy fog kinézni? Ki ez az ember? Ó, istenem, mostantól örökre együtt leszünk.«

Az énekes tavaly elárulta, hogy feleségével Ayda-val megtiltották, hogy gyermekeiknek telefonjuk legyen, leginkább az őket érintő negatív hatások miatt.

51 éves vagyok, nem tudok megbirkózni az internet és a dolgok romboló természetével. Fáj nekem. Tönkreteszi a napomat. Hogy adhatnám ezt a drogot egy 12 évesnek? Hogy adhatnám ezt a drogot egy 7 évesnek? Ez visszaélés.

- olvasható a Mirror cikkében.