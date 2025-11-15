Robbie Williams attól tart, hogy meg fog vakulni a fogyasztó injekciók miatt – közölte a Mirror. A világsztár elárulta, hogy szedett fogyasztó injekciókat és meg van róla győződve, hogy ezek okozhatják egyre romló, homályos látását.

Robbie Williams attól tart, hogy meg fog vakulni

Fotó: Sven Hoppe / Northfoto

Robbie Williams azt állítja, hogy látása homályossá vált és ez egyre jobban romlik. Ezért azokat az injekciókat hibáztatja, amelyeket a fogyás elősegítésére kapott.

Az énekes az elsők között volt, akik kipróbálták a „skinny jabs” néven ismert fogyasztó injekciókat.

A világsztár meg van győződve arról, hogy a Mounjaro injekciók árthatnak a látásának. Felidézte, hogy a legutóbbi koncertjein, amikor a She’s The One című dalt egy lánynak énekli, már alig látja őt, ami nagyon aggasztja.

Figyelmeztetni szeretném azokat, akik ezt olvassák, hogy lehetnek kockázatok, és mindenképp nézzenek utána mindennek

— mondta.

Korán kezdtem el használni ezeket az injekciókat és észrevettem, hogy egyre rosszabbul látok

Hozzátette, hogy már egy ideje homályos a látása, ami egyre inkább romlik. Nem gondolja, hogy az életkor miatt lenne. A minap elment egy amerikaifoci-meccsre, ahol a játékosokat csak zöld háttéren mozgó foltoknak látta.

Emellett megváltozott a dioptriája is, új szemüveget kellett vásárolnia.

A Mounjaro gyártója, a Lilly közleményben reagált:

A páciensek biztonsága a legfontosabb számunkra. Folyamatos egyeztetéseket folytatunk a szabályozó hatóságokkal a lehetséges biztonsági témákról, és továbbra is vizsgáljuk az adatokat, beleértve az esetleges szemészeti problémákat is. Aki mellékhatásokat tapasztal a Lilly bármely gyógyszere szedése közben, beszéljen orvosával vagy egészségügyi szakemberrel

Robbie később arról is beszélt, hogy már hosszú ideje küzd a mentális egészségével, de a fogyasztó injekciók segítettek abban, hogy fizikailag jobb formába kerüljön — ami a mentális állapotán is sokat javított. A világsztár azt is elárulta, hogy jövőre arcplasztikát tervez.