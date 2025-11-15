Robbie Williams attól tart, hogy meg fog vakulni
Megdöbbentő! Robbie Williams attól tart, hogy meg fog vakulni a fogyasztó injekciók miatt.
Robbie Williams attól tart, hogy meg fog vakulni a fogyasztó injekciók miatt – közölte a Mirror. A világsztár elárulta, hogy szedett fogyasztó injekciókat és meg van róla győződve, hogy ezek okozhatják egyre romló, homályos látását.
Robbie Williams azt állítja, hogy látása homályossá vált és ez egyre jobban romlik. Ezért azokat az injekciókat hibáztatja, amelyeket a fogyás elősegítésére kapott.
Az énekes az elsők között volt, akik kipróbálták a „skinny jabs” néven ismert fogyasztó injekciókat.
Robbie Williams attól tart, hogy meg fog vakulni
A világsztár meg van győződve arról, hogy a Mounjaro injekciók árthatnak a látásának. Felidézte, hogy a legutóbbi koncertjein, amikor a She’s The One című dalt egy lánynak énekli, már alig látja őt, ami nagyon aggasztja.
Figyelmeztetni szeretném azokat, akik ezt olvassák, hogy lehetnek kockázatok, és mindenképp nézzenek utána mindennek
— mondta.
Korán kezdtem el használni ezeket az injekciókat és észrevettem, hogy egyre rosszabbul látok
Hozzátette, hogy már egy ideje homályos a látása, ami egyre inkább romlik. Nem gondolja, hogy az életkor miatt lenne. A minap elment egy amerikaifoci-meccsre, ahol a játékosokat csak zöld háttéren mozgó foltoknak látta.
Emellett megváltozott a dioptriája is, új szemüveget kellett vásárolnia.
A Mounjaro gyártója, a Lilly közleményben reagált:
A páciensek biztonsága a legfontosabb számunkra. Folyamatos egyeztetéseket folytatunk a szabályozó hatóságokkal a lehetséges biztonsági témákról, és továbbra is vizsgáljuk az adatokat, beleértve az esetleges szemészeti problémákat is. Aki mellékhatásokat tapasztal a Lilly bármely gyógyszere szedése közben, beszéljen orvosával vagy egészségügyi szakemberrel
Robbie később arról is beszélt, hogy már hosszú ideje küzd a mentális egészségével, de a fogyasztó injekciók segítettek abban, hogy fizikailag jobb formába kerüljön — ami a mentális állapotán is sokat javított. A világsztár azt is elárulta, hogy jövőre arcplasztikát tervez.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre