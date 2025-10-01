Könnyek között hagyta hátra kislányát Dukai Regina – „A szívem szakad meg”

Nem indulhatott vele az útra, mégis minden gondolata körülötte forog. A néhány napos távollét ellenére is érezni lehet, mennyire erős a kötelék Dukai Regina és lánya között.

Dukai Regina napokig nem látja kislányát, nehéz volt az elvállás (Fotó: Mediaworks archív)

Dukai Regina nehéz döntést hozott

Dukai Regina szerda éjjel indult el egy üzleti útra, amelyre sajnos nem vihette magával kislányát, Olíviát. A modell és énekesnő mindössze két óra alvás után, hajnali kettőkor búcsúzott el tőle – a pillanat pedig mindkettőjüknek szívszorító volt. Mint elárulta, lánya zokogva kapaszkodott belé, ő pedig ugyanúgy könnyek között ölelte magához, mielőtt elindult volna.

A történtekről a Dukai Regina Instagram-oldalán is beszámolt, ahol őszintén írta le érzéseit:

Bár a szívem szakad meg, hogy nélküle kell elindulnom, tudom, hogy feltöltődve érek majd hozzá haza, amire nagy szükségem van.

Hozzátette tehát, hogy tisztában van vele: csak akkor tud igazán teljes értékű édesanya lenni, ha időnként magára is fordít energiát, így most próbálja ezt a fájdalmas távollétet erőforrássá alakítani.

Az indulás sem volt zökkenőmentes: Ibizára megérkezve heves vihar és esőzés bénította meg a közlekedést, órákra a reptéren rekedt.

Fontos számára, hogy óvja magánéletét a kíváncsi szemek elől (Fotó: Mediaworks archív)

Kínosan ügyel a magánéleti határokra

Az elmúlt években gyökeresen megváltozott a modell élete. 2022 novemberében titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent, majd decemberben világra jött a kislánya. Dukai Regina gyereke, Olívia császármetszéssel született, és azóta is ritkán mutat róla fotót. Bár követői kíváncsiak lennének, a híresség szigorúan óvja lánya magánéletét, így most sem osztott meg róla képet.

A viszontagságos kezdés után végül sikerült eljutnia szállodájába, ahonnan már derűsebb hangulatban jelentkezett be követőinek. Azt üzente, hogy próbálja a lehető legjobban kihasználni ezt a néhány napot, hogy aztán újult erővel térhessen haza ahhoz, aki számára mindennél fontosabb: Dukai Regina kislánya, Olívia várja őt otthon.