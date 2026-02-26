Orbán Viktor: Kisteleken is dőltek az aláírások
Rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre az aláírásgyűjtő pultnál.
Mint az ismert, már jó pár napja tart a választási kampány. Ennek megfelelően pedig Orbán Viktor is országjárásba kezdett.
Orbán Viktor: Akcióban Lázárral
A miniszterelnök ezúttal a Csongrád-Csanád vármegyei Kistelekre látogatott, ahol egy aláírásgyűjtő helynél az ott lévő emberekkel is beszélgetett. A településre Lázár Jánossal együtt ment Orbán Viktor.
Akcióban Lázárral. Kisteleken is dőltek az aláírások
– írja a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
