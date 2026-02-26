RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Kisteleken is dőltek az aláírások

Rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre az aláírásgyűjtő pultnál.

2026.02.26.
Létrehozva: 2026.02.26. 17:28
Módosítva: 2026.02.26. 18:31
Mint az ismert, már jó pár napja tart a választási kampány. Ennek megfelelően pedig Orbán Viktor is országjárásba kezdett.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
Orbán Viktor – Fotó: MW

Orbán Viktor: Akcióban Lázárral

A miniszterelnök ezúttal a Csongrád-Csanád vármegyei Kistelekre látogatott, ahol egy aláírásgyűjtő helynél az ott lévő emberekkel is beszélgetett. A településre Lázár Jánossal együtt ment Orbán Viktor.

Akcióban Lázárral. Kisteleken is dőltek az aláírások

– írja a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

