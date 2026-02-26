Orbán Viktor: Kisteleken is dőltek az aláírások

Mint az ismert, már jó pár napja tart a választási kampány. Ennek megfelelően pedig Orbán Viktor is országjárásba kezdett.

Orbán Viktor – Fotó: MW

Orbán Viktor: Akcióban Lázárral

A miniszterelnök ezúttal a Csongrád-Csanád vármegyei Kistelekre látogatott, ahol egy aláírásgyűjtő helynél az ott lévő emberekkel is beszélgetett. A településre Lázár Jánossal együtt ment Orbán Viktor.

Akcióban Lázárral. Kisteleken is dőltek az aláírások

– írja a kormányfő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.