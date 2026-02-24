Orbán Viktor: Íme a legjobb kamufogás Magyar Péter módra
Aranyhalak és kacsák.
Országjárás - büfékocsi
A legjobb kamufogás á la Magyar Péter
- írja Orbán Viktor a Facebookra feltöltött képéhez. A miniszterelnök szerint ilyen a Tiszás büfékocsi: ahol aranyhalakat és kacsákat esznek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre