Garázsból a reflektorfénybe: 35 négyzetméteren nőtt fel Rácz Gergő

Rácz Gergő a Facebookon osztotta meg, milyen szerény körülmények között töltötte élete első nyolc évét, és hogyan ivódott belé már akkor a zene szeretete. A személyes visszaemlékezés bemutatja, honnan indultak későbbi sikerei, és miért jelentenek számára annyit a dalok, amelyeket ma milliók hallgatnak.

Rácz Gergő egy percig sem bánja, hogy szerény körülmények között teltek élete első évei (Fotó: Máté Krisztián)

Rácz Gergő szerény körülmények között nőtt fel

Rácz Gergő megható videója és posztja újabb bizonyíték arra, hogy a tehetség és a kitartás gyakran egészen nehéz, hátrányos helyzetekben születik meg és bontakozik ki. A zenész felidézte, hogy gyerekkorában egy mindössze 35 négyzetméteres garázsban élt családjával, nagyjából nyolcéves koráig. Szülei átmeneti megoldásként költöztek oda, de a néhány hónapra tervezett időszak végül jóval hosszabbra nyúlt. A garázslakás szűkössége ellenére azonban szeretetteljes otthonná vált, ahol mindig jókedv és összetartás uralkodott.

Elmondása szerint a helyiségek szinte miniatűr méretűek voltak: a három gyereknek jutott egy öt négyzetméteres szoba, emellett volt egy apró fürdő, egy hálószoba és egy nappali konyhával. A „nappali” különleges díszítését a szerelőakna adta, amelyet lécekkel fedtek le – ezt hívták az ő parkettájuknak. A fiatal Gergő mini szobájának falait poszterek borították, a könnyűzene legnagyobb alakjai vették körül a családot, és már ekkor elindult a zenész álmodozása arról, hogy egyszer ő is zenét szeretne írni.

Rácz Gergő koncertjei rendre teltházasak (Fotó: Flajsz Péter)

„Arról álmodoztam, hogy milyen jó lenne zenét csinálni”

A videóban arról is mesélt, hogy már kisfiúként arról faggatta édesanyját, vajon van-e tehetsége az énekléshez.

Arról álmodoztam, hogy milyen jó lenne zenét csinálni. Kérdeztem anyukámat, hogy van bennem tehetség, nekem jó hangom van? Mondta, hogy van hallásom. Ennél azért én többre vágytam, nagyobb bíztatásra, hogy nagy tehetség vagyok, de azért azt legalább jó volt tudni, hogy van hallásom.

Máté Péter zenéje inspirálta, és ezek adták az első lökést ahhoz, hogy mára Rácz Gergő dalok sokasága megszülessen és országosan ismertté váljon.

Az énekes visszaemlékezése nemcsak egy zenész múltjának apró részletét, nehézségét tárja fel, hanem azt is megmutatja, milyen sokat számítanak a szeretetteljes alapok, amelyeken később egy élet épülhet. Története arra emlékeztet, hogy a tehetség mellett a hit, a kitartás és a családi összetartás is kulcs ahhoz, hogy valaki megvalósítsa álmait. A garázsból induló úton ma már országos sikerek kísérik, de ő továbbra is ugyanazzal az alázattal mesél arról, honnan érkezett – és hogy a zene már gyerekként is ott dobogott benne.