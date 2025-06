Orsovai Reni szakított a vőlegényével, de ismét boldog: „Van már egy új kapcsolatom…”

A Sztárban Sztár All Stars egykori szereplője, Orsovai Reni most ünnepelte 33. születésnapját. Míg sokaknál ez az alkalom egy előre megszervezett, nagyszabású esemény, nála idén is a megszokott, laza és meghitt hangulatban telt – a baráti társaságok között egyensúlyozva. Az énekesnő életében most különösen izgalmas időszak kezdődik: új dalon dolgozik, sűrű koncertszezon elé néz, ráadásul a szerelem is újra bekopogtatott hozzá.

Orsovai Reni párja boldoggá teszi az énekesnőt (Fotó: mw archív)

Orsovai Reni így ünnepli a szülinapját

„Vannak fehérvári és budapesti barátaim is, ezért nehéz összehangolni a dolgot, de mindig megoldom – külön ünnepelek mindkét társasággal” – árulta el Orsovai Reni.

A nyár viszont sűrű lesz, hiszen a fellépések mellett egy új zenei anyagon is dolgozik – természetesen Rácz Gergő oldalán. Ők ketten korábban már hatalmas sikert arattak közös dalaikkal, most pedig újra egyesítik erőiket:

„Már csak finomhangolások vannak hátra. Remélhetőleg a nyár elején, de legkésőbb közepéig kihozzuk” – árulta el izgatottan Reni.

A dal és a klip is készül, és a közös stílusuk garantálja az egyedi hangzást:

„Mindkettőnknek van egy nagyon kedves stílusa és korszaka, arra fog hajazni. Nagyon szeretjük, reméljük, a közönség is így lesz vele” – mondta Reni.

Szakítottak a vőlegényével, de Reni újra szerelmes

Az énekesnő magánéletében is új fejezet kezdődött. Másfél évvel ezelőtt szakítottak párjával, akivel hosszú ideig együtt éltek – és együtt neveltek 40 pókot:

„Tényleg volt 40 pókunk, de miután szétmentünk, ez a szám nálam nullára csökkent, ugyanis elvitte őket magával. Most már csak egy kutya maradt, és egy magányos kaszáspók a sarokban” – árulta el Reni nevetve.

A szakítás békés volt, teljes egyetértésben döntöttek a különválás mellett:

Mások voltak a jövőre vonatkozó terveink, magánéleti és szakmai szinten is. Nekem a szüleim elváltak, ebből a példából tanulva fontosnak tartom, hogy csak akkor házasodjak meg, amikor minden klappol

– mondta a Sztárban Sztár egykori versenyzője.

Szakmabeli az új szerelme

Reni azonban nem sokáig maradt egyedül. Új kapcsolata ismét a zenéhez köti: egy kollégája oldalán találta meg a boldogságot.