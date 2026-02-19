Vérfagyasztó jelenet Rácz Gergő klipforgatásán: „A tarantula konkrétan kapaszkodott a fejemre”
Sokk érte a rajongókat, amikor kiderült, mi történt valójában a kulisszák mögött. Rácz Gergő egyik leghíresebb klipjének forgatása hajszál híján tragédiába torkollott.
Rácz Gergő neve ma már garancia a sikerre, hiszen az énekes és zeneszerző évtizedek óta ontja magából a slágereket, legyen szó a V.I.P. korszakról vagy szólókarrierje csúcsairól. Most egy olyan, eddig elhallgatott, hátborzongató esetet mutatunk be, amely az énekes egyik legnépszerűbb videóklipjének forgatása során történt. Egy dühös pók és egy dermedt stáb küzdelméről van szó, ahol csak a szerencsén múlt, hogy nem történt súlyos baleset. Gergő őszintén vallott arról a pillanatról, amikor a saját bőrén – pontosabban a fején – érezte a nyers természet fenyegetését.
Halálos veszélyben volt Rácz Gergő
A magyar sztárvilágban ritkán hallani ilyen hajmeresztő történetet. A "Aha" című dal forgatása közben ugyanis egy hatalmas tarantula vált az egyik főszereplővé, ám az állat nem viselkedett éppen vendégszeretően. A feszültség a tetőfokára hágott, amikor a pók váratlanul agresszív jeleket kezdett küldeni a stáb felé. Az énekes most a TikTok-csatornáján idézte fel a drámai perceket, ahol szóról szóra elmesélte, mi zajlott le a stúdió sötétjében.
A madárpókok általában jeleznek mielőtt harapnának. Az "Aha" klip forgatásán a tarantula is így jelzett, miközben a fejemen volt. Ez egy jellegzetes, sercegő hang, akkor adják ki, ha idegesek. Hozzádörzsölik a lábukat a potrohukhoz. Amikor ezt meghallottuk, meg se mozdultam. Az állatszakértő arcán pedig láttam egy feszültséget. Suttogta, hogy ne aggódjak, de egyáltalán nem győzött meg. A pók konkrétan kapaszkodott a fejemre, nem volt egyszerű leszedni
- elevenítette fel a vérfagyasztó esetet az énekes.
Majdnem elbukott a milliós produkció
A rajongók lélegzetvisszafojtva figyelték a beszámolót, hiszen kevesen tudják, hogy bizonyos pókok marása ugyan a legtöbb esetben nem halálos az emberre, de rendkívül fájdalmas, és allergiás reakció esetén akár életveszélyes is lehet. Gergő azonban nemcsak a saját testi épségéért, hanem a közös munka sikeréért is aggódott. A feszült pillanatok alatt az egész stábban megfagyott a levegő, miközben egy szakember próbálta menteni a menthetőt:
Ez volt az "Aha" klip első jelenete, amit felvettünk. Ha ott megharap bukik az egész forgatás. Szerencsére nem így lett, megszületett a klip, és ez a madárpók pedig egész híres lett.
A történet végül szerencsés véget ért, és a videóklip azóta többmilliós megtekintést generált a legnagyobb videómegosztó portálokon. A nézők többsége eddig csak egy látványos elemnek hitte a pókot, de a mostani vallomás után mindenki más szemmel nézi majd azokat a képkockákat, ahol a nyolclábú Gergő arcához közelít. Az énekes bebizonyította, hogy a művészetért néha szó szerint az életét (vagy legalábbis az épségét) kockáztatja az ember.
A jelen és a jövő
Gergő azóta is aktívan koncertezik és gyártja az újabb slágereket, de valószínűleg egy ideig nem akar majd egzotikus ízeltlábúakkal egy légtérben tartózkodni, pláne nem a feje tetején. Az „Aha” című dal és a hozzá tartozó klip pedig örökre emlékezetes marad, nemcsak a dallama, hanem a mögötte rejlő életveszélyes kaland miatt is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre