„Bezárom a pincébe azt a nőt!” – Sokkoló fenyegetéssel szerezte meg Rácz Gergő slágerét Orsovai Reni

A hazai popszakma egyik legprofibb zeneszerző-énekese, a többszörös Fonogram-díjas Rácz Gergő mindig is híres volt maximalizmusáról, de legikonikusabb slágere csak egy hajszálon múlt! Orsovai Reni végül mindent megváltoztatott, ám a kettejük közös története nem indult zökkenőmentesen, sőt, egy harmadik fél is képben volt. Aztán jött a váratlan fordulat: az a hihetetlen és olykor ijesztő elszántság, amivel Reni végül kiütötte a nyeregből ismeretlen vetélytársát, hogy ő énekelhesse el az év dalát.

Rácz Gergő Orsovai Renivel adta ki végül a duettet (Fotó: Mónus Márton)

Rácz Gergő és a titokzatos énekesnő

A sláger születésekor Gergőnek már határozott elképzelése volt, és egy másik énekesnővel el is kezdték a stúdiómunkálatokat. Reni ekkor még csak a háttérből figyelte az eseményeket, de a dal hallatán valami megváltozott benne, és nem volt hajlandó elfogadni a mellékszerepet.

Először a Mostantólt én úgy hallottam, hogy a Gergő elénekelte nekem egy szál gitárral. Mondta, hogy ez egy duett, és fel is csillant a szemem, de mondta, hogy sajnos már felénekelte egy másik énekes hölgy, és elkezdtek rajta együtt dolgozni, aminek nem annyira örültem, mert nagyon tetszett a dal. Hetekig az ment a fejemben, nagyon szerettem volna én énekelni

– idézte fel a feszült heteket Reni a TikTok-videójában.

A két énekes azóta is együtt dolgozik (Fotó: Flajsz Peter)

„Bezárom a pincébe!” – Orsovai Reni mindent megtett

A vágyakozás végül tettvágyba csapott át, és az énekesnő egy olyan telefonhívást indított el, amire senki sem számított. Reni tudta, hogy ha nem áll elő egy extrém ajánlattal, akkor örökre lemarad a Mostantól sikeréről, ezért bedobta azt a bizonyos „pincés” poént, ami végül célt ért.

Én akkoriban háttérvokalistaként dolgoztam Gergő mögött, és egyszer csak összeszedtem minden bátorságomat, felhívtam, és elmondtam neki, hogy nagyon szeretném én énekelni vele ezt a dalt, és viccesen hozzá is tettem, hogy: «én bezárom a pincébe azt az énekes hölgyet, amíg el nem készül a dal, hogy csak én énekelhessem.» Gergő nevetett, de aztán nem kaptam erre biztató választ, de egy pár hét múlva mégiscsak felhívott, hogy meghallgatná velem is a dalt, felénekeltem és onnantól az egész életem megváltozott

– fedte fel a drasztikus, de sikeres taktikát az énekesnő.