RETRO RÁDIÓ

„Bezárom a pincébe azt a nőt!” – Sokkoló fenyegetéssel szerezte meg Rácz Gergő slágerét Orsovai Reni

A magyar könnyűzene egyik legdrámaibb háttértörténete látott most napvilágot, és egy országos kedvencének sorsát pecsételte meg. Rácz Gergő „Mostantól” című dala eredetileg egy másik énekesnővel készült volna el, ám a háttérben zajló események váratlan fordulatot hoztak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 08:30
Orsovai Reni Rácz Gergő dráma

A hazai popszakma egyik legprofibb zeneszerző-énekese, a többszörös Fonogram-díjas Rácz Gergő mindig is híres volt maximalizmusáról, de legikonikusabb slágere csak egy hajszálon múlt! Orsovai Reni végül mindent megváltoztatott, ám a kettejük közös története nem indult zökkenőmentesen, sőt, egy harmadik fél is képben volt. Aztán jött a váratlan fordulat: az a hihetetlen és olykor ijesztő elszántság, amivel Reni végül kiütötte a nyeregből ismeretlen vetélytársát, hogy ő énekelhesse el az év dalát.

Rácz Gergő és Orsovai Reni
Rácz Gergő Orsovai Renivel adta ki végül a duettet (Fotó: Mónus Márton)

Rácz Gergő és a titokzatos énekesnő

A sláger születésekor Gergőnek már határozott elképzelése volt, és egy másik énekesnővel el is kezdték a stúdiómunkálatokat. Reni ekkor még csak a háttérből figyelte az eseményeket, de a dal hallatán valami megváltozott benne, és nem volt hajlandó elfogadni a mellékszerepet.

Először a Mostantólt én úgy hallottam, hogy a Gergő elénekelte nekem egy szál gitárral. Mondta, hogy ez egy duett, és fel is csillant a szemem, de mondta, hogy sajnos már felénekelte egy másik énekes hölgy, és elkezdtek rajta együtt dolgozni, aminek nem annyira örültem, mert nagyon tetszett a dal. Hetekig az ment a fejemben, nagyon szerettem volna én énekelni

– idézte fel a feszült heteket Reni a TikTok-videójában.

Rácz Gergő
A két énekes azóta is együtt dolgozik (Fotó: Flajsz Peter)

„Bezárom a pincébe!” – Orsovai Reni mindent megtett

A vágyakozás végül tettvágyba csapott át, és az énekesnő egy olyan telefonhívást indított el, amire senki sem számított. Reni tudta, hogy ha nem áll elő egy extrém ajánlattal, akkor örökre lemarad a Mostantól sikeréről, ezért bedobta azt a bizonyos „pincés” poént, ami végül célt ért.

Én akkoriban háttérvokalistaként dolgoztam Gergő mögött, és egyszer csak összeszedtem minden bátorságomat, felhívtam, és elmondtam neki, hogy nagyon szeretném én énekelni vele ezt a dalt, és viccesen hozzá is tettem, hogy: «én bezárom a pincébe azt az énekes hölgyet, amíg el nem készül a dal, hogy csak én énekelhessem.» Gergő nevetett, de aztán nem kaptam erre biztató választ, de egy pár hét múlva mégiscsak felhívott, hogy meghallgatná velem is a dalt, felénekeltem és onnantól az egész életem megváltozott

– fedte fel a drasztikus, de sikeres taktikát az énekesnő.

Bár a fenyegetés csak vicc volt, a hatása nem maradt el: Gergő végül beadta a derekát, és Renit választotta. Ez a döntés pedig mindkettőjük számára kifizetődött, hiszen a produkció megnyerte A Dal 2020 döntőjét is. A rajongók azóta is imádják a párost, bár azt valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy egy ilyen „veszélyes” mondat kellett a közös sikerhez.

Mit gondolsz, vajon ki lehetett a titokzatos énekesnő, akit Reni majdnem „pincébe zárt” a győzelemért?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu