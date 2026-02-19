„Bezárom a pincébe azt a nőt!” – Sokkoló fenyegetéssel szerezte meg Rácz Gergő slágerét Orsovai Reni
A magyar könnyűzene egyik legdrámaibb háttértörténete látott most napvilágot, és egy országos kedvencének sorsát pecsételte meg. Rácz Gergő „Mostantól” című dala eredetileg egy másik énekesnővel készült volna el, ám a háttérben zajló események váratlan fordulatot hoztak.
A hazai popszakma egyik legprofibb zeneszerző-énekese, a többszörös Fonogram-díjas Rácz Gergő mindig is híres volt maximalizmusáról, de legikonikusabb slágere csak egy hajszálon múlt! Orsovai Reni végül mindent megváltoztatott, ám a kettejük közös története nem indult zökkenőmentesen, sőt, egy harmadik fél is képben volt. Aztán jött a váratlan fordulat: az a hihetetlen és olykor ijesztő elszántság, amivel Reni végül kiütötte a nyeregből ismeretlen vetélytársát, hogy ő énekelhesse el az év dalát.
Rácz Gergő és a titokzatos énekesnő
A sláger születésekor Gergőnek már határozott elképzelése volt, és egy másik énekesnővel el is kezdték a stúdiómunkálatokat. Reni ekkor még csak a háttérből figyelte az eseményeket, de a dal hallatán valami megváltozott benne, és nem volt hajlandó elfogadni a mellékszerepet.
Először a Mostantólt én úgy hallottam, hogy a Gergő elénekelte nekem egy szál gitárral. Mondta, hogy ez egy duett, és fel is csillant a szemem, de mondta, hogy sajnos már felénekelte egy másik énekes hölgy, és elkezdtek rajta együtt dolgozni, aminek nem annyira örültem, mert nagyon tetszett a dal. Hetekig az ment a fejemben, nagyon szerettem volna én énekelni
– idézte fel a feszült heteket Reni a TikTok-videójában.
„Bezárom a pincébe!” – Orsovai Reni mindent megtett
A vágyakozás végül tettvágyba csapott át, és az énekesnő egy olyan telefonhívást indított el, amire senki sem számított. Reni tudta, hogy ha nem áll elő egy extrém ajánlattal, akkor örökre lemarad a Mostantól sikeréről, ezért bedobta azt a bizonyos „pincés” poént, ami végül célt ért.
Én akkoriban háttérvokalistaként dolgoztam Gergő mögött, és egyszer csak összeszedtem minden bátorságomat, felhívtam, és elmondtam neki, hogy nagyon szeretném én énekelni vele ezt a dalt, és viccesen hozzá is tettem, hogy: «én bezárom a pincébe azt az énekes hölgyet, amíg el nem készül a dal, hogy csak én énekelhessem.» Gergő nevetett, de aztán nem kaptam erre biztató választ, de egy pár hét múlva mégiscsak felhívott, hogy meghallgatná velem is a dalt, felénekeltem és onnantól az egész életem megváltozott
– fedte fel a drasztikus, de sikeres taktikát az énekesnő.
Bár a fenyegetés csak vicc volt, a hatása nem maradt el: Gergő végül beadta a derekát, és Renit választotta. Ez a döntés pedig mindkettőjük számára kifizetődött, hiszen a produkció megnyerte A Dal 2020 döntőjét is. A rajongók azóta is imádják a párost, bár azt valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy egy ilyen „veszélyes” mondat kellett a közös sikerhez.
Mit gondolsz, vajon ki lehetett a titokzatos énekesnő, akit Reni majdnem „pincébe zárt” a győzelemért?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre