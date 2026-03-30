Nem hiszed el, kibe szerelmes Meghan Markle apja!

Meglepő fordulatot vett a 81 éves férfi élete: Meghan Markle apja a saját ápolónőjébe szeretett bele – aki ráadásul közel egyidős a lányával.

A 46 éves Rio Canedo mindössze két évvel idősebb Meghan Markle-nél, így sokak szerint akár a lánya is lehetne. A szerelem ráadásul egészen különös körülmények között szövődött: a férfit a kórházi ágyán találta el Ámor nyila. Thomas Markle az elmúlt években súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Egy életmentő műtéten esett át, miután vérrög alakult ki a lábában. Az orvosok végül kénytelenek voltak amputálni a bal lábát térd alatt, hogy megmentsék az életét. A hosszú lábadozás alatt ismerkedett meg a nála 35 évvel fiatalabb filippínó ápolónővel, aki végig mellette volt a felépülése során. A kapcsolatuk azóta komolyra fordult, és a férfi a nehéz évek után állítólag újra boldognak érzi magát .

A lányával továbbra sem rendeződött a kapcsolatuk

Miközben a magánélete új irányt vett, a családi kapcsolatai továbbra sem rendeződtek. Lányával, Meghan Markle-lel évek óta feszült a viszonya, és a hírek szerint a kapcsolatuk még mindig nem javult számottevően. A konfliktus egészen 2018-ig nyúlik vissza, amikor Thomas Markle nem vett részt lánya esküvőjén, és azóta is többször nyilatkozott a médiában a kapcsolatukról. Most azonban úgy tűnik, új fejezet kezdődhet az életében – még ha nem is a családjával, hanem egy váratlan szerelemmel – írja a The Sun.