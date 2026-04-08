Csodájára járnak a megújult Citadellának: mutatjuk képeken!

Vasárnap végre ismét megnyílt a nagyközönség előtt Budapest egyik legismertebb látványossága, a Citadella. Páratlan kilátás, sok zöldfelület, nyitott tér várja a látogatókat.

Ismét birtokba vehették a látogatók a Gellért-hegy csúcsán álló Citadellát. Az ünnepélyes megnyitót 2026. április 5-én, húsvétvasárnap tartották. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, aki a helyszín történelmi jelentőségéről beszélt.

Ez volt a város leggyűlöltebb épülete, ma a magyar szabadság bástyája. Nemes bosszú

– fogalmazott a miniszterelnök annak kapcsán, hogy az épületet eredetileg az 1848-49-es szabadságharc leverése után, 1854-ben emeltette a Habsburg uralkodó, hogy onnan ellenőrizni tudják a várost. Most azonban a felújítással új arculatot és új jelentést kapott a régi erőd. A szervezők egy kétnapos programsorozattal készültek, hogy a látogatók már az első hétvégén birtokba vehessék az új tereket.