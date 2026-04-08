Csodájára járnak a megújult Citadellának: mutatjuk képeken!

Megnyílt a látogatók előtt a régi erőd és teljesen más képét mutatja, mint egykor. Hányatott sorsa után a Citadella történelmi közösségi tér lett: új parkok, látványos kilátóteraszok és interaktív kiállítások várják a látogatókat a Gellért-hegy tetején.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 07:45
Vasárnap végre ismét megnyílt a nagyközönség előtt Budapest egyik legismertebb látványossága, a Citadella.  Páratlan kilátás, sok zöldfelület, nyitott tér várja a látogatókat. 

Citadella átadó 2026.04.05.
Ismét birtokba vehették a látogatók a Gellért-hegy csúcsán álló Citadellát. Az ünnepélyes megnyitót 2026. április 5-én, húsvétvasárnap tartották. Fotó:  Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, aki a helyszín történelmi jelentőségéről beszélt.

Ez volt a város leggyűlöltebb épülete, ma a magyar szabadság bástyája. Nemes bosszú

 – fogalmazott a miniszterelnök annak kapcsán, hogy az épületet eredetileg az 1848-49-es szabadságharc leverése után, 1854-ben emeltette a Habsburg uralkodó, hogy onnan ellenőrizni tudják a várost. Most azonban a felújítással új arculatot és új jelentést kapott a régi erőd. A szervezők egy kétnapos programsorozattal készültek, hogy a látogatók már az első hétvégén birtokba vehessék az új tereket.

 

Átjárhatóvá vált az egykor még zárt Citadella

Az egyik legfontosabb változás, hogy az erődfalakon új átjárókat nyitottak, így a terület immár több irányból is megközelíthető. Ezáltal az erődből egy minden irányból átjárható, barátságos közpark jött létre, amely nemcsak egy újabb turisztikai látványosság, hanem a budapestiek új találkozóhelye is lesz. 

A felújítás során a szakemberek emberfeletti munkát végeztek:  

  • három új kaput vágtak a vastag falakba, és jelentős földmunkákat végeztek,
  • mintegy 15 ezer köbméter sziklát távolítottak el, 
  • miközben több mint 13.800 négyzetméternyi falfelületet tisztítottak meg az eredeti kövek megőrzésével.
  • A Szabadság-szobor is teljes restauráláson esett át.

A Citadella belsejében egy több mint hatezer négyzetméteres közparkot alakítottak ki, ahol összesen 630 ezer új növényt és szőlőtőkét ültettek el. A projekt másik, és egyben egyik leglátványosabb eleme a kiállítás fogadóterében átívelő, teljes egészében üvegből készült gyalogoshíd, valamint az egykori rondellaudvarban kialakított víztükör, amelynek közepén egy örökláng tiszteleg a magyar hősök előtt. A terület ráadásul teljes egészében akadálymentessé vált: lifteket építettek ki, így a park és a kiállítótér mindenki számára elérhető.

A látogatókat kávézók, fagylaltozók és akadálymentesített sétányok várják a Citadellán. A kilátás pedig páratlan Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A megújult erőd egyik fő attrakciója a nyugati rondellában kialakított „A Szabadság Bástyája” című interaktív kiállítás. A tárlat a magyar történelem küzdelmeit mutatja be a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig. A kiállítás narrátora Emese, Álmos vezér édesanyja, aki végigvezeti a látogatókat a különböző történelmi korszakokon és bemutatja a magyar történelem jelentős nőalakjait is. 

Míg a park és a sétányok ingyenesen látogathatók, addig a a kiállításra és az ahhoz kapcsolódó kilátóteraszokra belépőt kell váltani.

 

