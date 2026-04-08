Csodájára járnak a megújult Citadellának: mutatjuk képeken!
Megnyílt a látogatók előtt a régi erőd és teljesen más képét mutatja, mint egykor. Hányatott sorsa után a Citadella történelmi közösségi tér lett: új parkok, látványos kilátóteraszok és interaktív kiállítások várják a látogatókat a Gellért-hegy tetején.
Vasárnap végre ismét megnyílt a nagyközönség előtt Budapest egyik legismertebb látványossága, a Citadella. Páratlan kilátás, sok zöldfelület, nyitott tér várja a látogatókat.
Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, aki a helyszín történelmi jelentőségéről beszélt.
Ez volt a város leggyűlöltebb épülete, ma a magyar szabadság bástyája. Nemes bosszú
– fogalmazott a miniszterelnök annak kapcsán, hogy az épületet eredetileg az 1848-49-es szabadságharc leverése után, 1854-ben emeltette a Habsburg uralkodó, hogy onnan ellenőrizni tudják a várost. Most azonban a felújítással új arculatot és új jelentést kapott a régi erőd. A szervezők egy kétnapos programsorozattal készültek, hogy a látogatók már az első hétvégén birtokba vehessék az új tereket.
Átjárhatóvá vált az egykor még zárt Citadella
Az egyik legfontosabb változás, hogy az erődfalakon új átjárókat nyitottak, így a terület immár több irányból is megközelíthető. Ezáltal az erődből egy minden irányból átjárható, barátságos közpark jött létre, amely nemcsak egy újabb turisztikai látványosság, hanem a budapestiek új találkozóhelye is lesz.
A felújítás során a szakemberek emberfeletti munkát végeztek:
- három új kaput vágtak a vastag falakba, és jelentős földmunkákat végeztek,
- mintegy 15 ezer köbméter sziklát távolítottak el,
- miközben több mint 13.800 négyzetméternyi falfelületet tisztítottak meg az eredeti kövek megőrzésével.
- A Szabadság-szobor is teljes restauráláson esett át.
A Citadella belsejében egy több mint hatezer négyzetméteres közparkot alakítottak ki, ahol összesen 630 ezer új növényt és szőlőtőkét ültettek el. A projekt másik, és egyben egyik leglátványosabb eleme a kiállítás fogadóterében átívelő, teljes egészében üvegből készült gyalogoshíd, valamint az egykori rondellaudvarban kialakított víztükör, amelynek közepén egy örökláng tiszteleg a magyar hősök előtt. A terület ráadásul teljes egészében akadálymentessé vált: lifteket építettek ki, így a park és a kiállítótér mindenki számára elérhető.
A megújult erőd egyik fő attrakciója a nyugati rondellában kialakított „A Szabadság Bástyája” című interaktív kiállítás. A tárlat a magyar történelem küzdelmeit mutatja be a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig. A kiállítás narrátora Emese, Álmos vezér édesanyja, aki végigvezeti a látogatókat a különböző történelmi korszakokon és bemutatja a magyar történelem jelentős nőalakjait is.
Míg a park és a sétányok ingyenesen látogathatók, addig a a kiállításra és az ahhoz kapcsolódó kilátóteraszokra belépőt kell váltani.
