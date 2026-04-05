Húsvétvasárnap átadják a megújult Citadellát – itt nézheted élőben!
Rendhagyó húsvéti program vár! Beszédet mond Orbán Viktor.
Húsvétvasárnap, 14 órakor adják át a megújult Citadellát Budapesten, az eseményen beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Kétnapos Citadella Piknik várja az érdeklődőket
Különleges húsvéti program veszi kezdetét. Április 5-én, vasárnap 14 és 20, április 6-án, hétfőn 9 és 18 óra között Citadella Piknik várja az érdeklődőket. A két nap során folyamatos zenei programokkal készülünk, amelyek a könnyed kikapcsolódást és a közösségi élményt támogatják. Emellett megannyi aktivitás biztosít elfoglaltságot minden korosztály számára, külön figyelemmel a gyerekekre és a családokra.
- A Szabadság Bástyája kiállítás
- Gyermekvilág – kreatív foglalkozások, ugrálóvár és buborékshow
- Food Truck Udvar – minőségi gasztro- és kézműves kiállítók
- Modern élmények – AI-szelfipont és digitális karikatúra
- Zenés Piknik – válogatott DJ-k és akusztikus zenészek
Április 5-én a kiállítás és a Citadella park rendkívüli nyitva tartás szerint, 14-20 óra között látogatható, április 6-án a kiállítás 10-18 óráig, a Citadella park pedig 06-24 óra között látogatható.
A megnyitót élőbe közvetíti a HírTV, az esmesényt itt tudod megtekinteni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre