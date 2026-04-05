Minden tekintet Budapestre figyel: ma nyitja meg kapuit a megújult Citadella

Elképesztő átalakulás: nyitott közösségi térként született újjá a Gellért-hegy ikonikus erődje. A Citadella a felújítás után a szabadságot és a közösségi élményt jelképezi. Új átjárók és kiállítótér várja a látogatókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
Módosítva: 2026.04.05.
citadella megújult Orbán Viktor átadás

Húsvétvasárnap délután kerül sor a megújult Citadella átadására, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. Az eseményt április 5-től kezdődően egészen húsvét hétfőig kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ugyanis a látogatókat családi és zenei programok, valamint gasztroélmények is várják. A Citadella megújulásának legfőbb jelentősége, hogy a korábban a zsarnokság jelképeként emelt erőd mostantól a szabadság és a közösségi kikapcsolódás helyszíneként fog funkcionálni. 

Ma nyitják meg a látogatók előtt a megújult Citadellát Fotó: Palkó György / Facebook/ Citadella - A Szabadság Bástyája

Így újult meg a Citadella

A beruházás célja nem pusztán az épület felújítása volt, hanem az is, hogy a korábban lezárt és leromlott területből egy nyitott, modern közösségi tér szülessen a Gellért-hegyen. A rekonstrukció egyik legfontosabb eleme az erőd megnyitása: 

új bejárók és átjárók kötik össze a hegy két oldalát, így a valaha az elzártságot és hatalmat jelképező épület ma már a szabadság és a közösség szimbólumává válhat.

A 2020 őszén indult felújítást régészeti feltárások előzték meg, majd az erőd szerkezetét megerősítették úgy, hogy közben megőrizték az eredeti építészeti értékeket is. A Taraczky Dániel nevéhez kötődő koncepció központi eleme az erődfalak „megnyitása” volt, amely nemcsak fizikailag, hanem jelképesen is új korszakot jelent: a korábban zártságot sugárzó tér ma a nyitottság üzenetét hordozza.

A Citadella újra megnyílik a nagyközönség előtt. Fotó: Bodnár Boglárka

A látogatói élményt új bejáratok, liftek és akadálymentes közlekedési megoldások segítik, miközben a belső udvar parkosításával zöld közösségi tér jött létre. A több mint 1700 négyzetméteres ágyútoronyban kapott helyet „A Szabadság Bástyája” című állandó kiállítás, amely a magyar szabadságküzdelmek történetét mutatja be, az udvar víztükre és öröklángja pedig az emlékezés és a szabadság jelképeként szolgál.

A tegnapi nap folyamán Orbán Viktor bejárást tartott a Citadellán, amiről egy videót is megosztott a közösségi oldalán. A bejáráson a kormányfő az ott dolgozó munkásokat is köszöntötte, valamint az ünnepi megnyitón résztvevő Ákossal is váltott néhány szót, majd elmondta, hogy a Kossuth-díjas énekes három dallal készül az eseményre – írja a Bors

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
