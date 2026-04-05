Csendben, de velünk. Erdő Péter bíboros a húsvéti szent három napot titkárával, Eredics Gergő atyával a budapesti Prímási Palota kápolnájában ünnepelte. Hálát adott az érte mondott imádságokért és a sok szeretetteljes üzenetért, s továbbra is imádságában hordozza a rábízott híveket.

Erdő Péter: Nagy ünnep van ma! Olyan nagy, ami az egész életünket mássá teszi

Kérjük a feltámadt Krisztust, hogy Prímásunk gyógyulását követően, újult erővel térhessen vissza szolgálatába!

– szól a kérés.

S hogy mit üzen húsvét, és a húsvét kapcsán Erdő Péter bíboros?

Föltámadt Krisztus! Testvérek, nagy ünnep van ma! Olyan nagy, ami az egész életünket mássá teszi...

– mondja 2026 húsvétja kapcsán Erdő Péter. Hallgasd meg a folytatást, a bíboros teljes húsvéti üzenetét. Megéri!