„Krisztus áldozata megnyitja a kegyelmek kútját” – Kozma Imre atya húsvéti gondolatai

Második éve, hogy nélkülöznünk kell Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, irgalmasrendi szerzetes karácsonyi és húsvéti üzeneteit, amiket minden évben közzétett. Mondanivalója mindig egyetemes volt, de reflektált a világ és benne Magyarország aktuális helyzetére. Őt ismerve, ma azt mondaná, hogy tartsuk meg Magyarországot keresztény és szabad országnak, ne engedjük, hogy háborúba vezessék és őrizzük meg a békét, éljünk Krisztus tanításai szerint. Az alábbiakban szó szerint idézünk korábbi nyilatkozataiból.

Kozma Imre atya féltette Magyarországot: "Ezeréves örökségünket tépik, szabdalják Európában..." Fotó: Havran Zoltán

„A keresztény örökség az életre váltott halálnak a világa. Ez nem egy érdekszövetség, nem egy evilági együttműködés valamilyen cél érdekében, hanem életszövetség, hogy értelmes életet tudjunk élni és boldogok legyünk.

Mert a boldogságnak ez a foglalata, hogy vagyunk egymásnak…

A szeretet kockázatvállalás, ahogyan a hit is, és az egész élet erről szól. A keresztény örökség azt is jelenti, hogy kockázatot vállalunk egymásért… Isten emberré lett és ezzel megmutatta nekünk, hogy mi annyira fontosak vagyunk Istennek, hogy értünk érdemes emberré lennie, ennyire értékel és becsül bennünket. Aztán még ez sem elég, hogy emberi életünket hordozza, hanem még szeret is bennünket. Az életét adja oda, bemutatja az áldozatot, hogy mi mindenre kész az emberért. Tanítja a jóra példájával, szavával és a végén, amikor azt állapítja meg, hogy az embereknek nehéz segíteni, nincs más, az életét is odaadta…

Kozma Imre atya: a kereszt a belső mennyország kulcsa

A Szentírás tanúsága szerint a megváltás fogalma Isten üdvösségtervében jelenik meg és annak megvalósulásában bontakozik ki… Krisztus nem azért halt meg, hogy ne legyen többé szenvedés. A kereszt nem a külső paradicsom, hanem a belső mennyország kulcsa…

A keresztény örökség a keresztény közösség.

Magyarország egy sziget Európában, a boldogság szigete… mert a világ, amelyben élünk, ez a rengeteg önmagának élő ember, sajnos a hitetlenség következménye, az istentelenség következménye. Európa szekuláris, de az egész világon végisöpör a szekuláris gondolkodás, ami azt jelenti magyarul, hogy evilági. Vagyis evilági világ, amelyben nincs helye istennek.

Ma ennek vagyunk a tanúi és ez a világ megváltatlan, mert Isten szeretetéről mond le…