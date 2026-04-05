„Krisztus áldozata megnyitja a kegyelmek kútját” – Kozma Imre atya húsvéti gondolatai
Másfél éve, 2024 október 17-én itt hagyta e földi világot, gondolatait, tanításait azonban ránk hagyományozta. Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, irgalmas rendi szerzetes több nyilatkozatában is rávilágított a húsvét misztériumára és jelentőségére. Ezekből idézünk.
Második éve, hogy nélkülöznünk kell Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, irgalmasrendi szerzetes karácsonyi és húsvéti üzeneteit, amiket minden évben közzétett. Mondanivalója mindig egyetemes volt, de reflektált a világ és benne Magyarország aktuális helyzetére. Őt ismerve, ma azt mondaná, hogy tartsuk meg Magyarországot keresztény és szabad országnak, ne engedjük, hogy háborúba vezessék és őrizzük meg a békét, éljünk Krisztus tanításai szerint. Az alábbiakban szó szerint idézünk korábbi nyilatkozataiból.
„A keresztény örökség az életre váltott halálnak a világa. Ez nem egy érdekszövetség, nem egy evilági együttműködés valamilyen cél érdekében, hanem életszövetség, hogy értelmes életet tudjunk élni és boldogok legyünk.
Mert a boldogságnak ez a foglalata, hogy vagyunk egymásnak…
A szeretet kockázatvállalás, ahogyan a hit is, és az egész élet erről szól. A keresztény örökség azt is jelenti, hogy kockázatot vállalunk egymásért… Isten emberré lett és ezzel megmutatta nekünk, hogy mi annyira fontosak vagyunk Istennek, hogy értünk érdemes emberré lennie, ennyire értékel és becsül bennünket. Aztán még ez sem elég, hogy emberi életünket hordozza, hanem még szeret is bennünket. Az életét adja oda, bemutatja az áldozatot, hogy mi mindenre kész az emberért. Tanítja a jóra példájával, szavával és a végén, amikor azt állapítja meg, hogy az embereknek nehéz segíteni, nincs más, az életét is odaadta…
Kozma Imre atya: a kereszt a belső mennyország kulcsa
A Szentírás tanúsága szerint a megváltás fogalma Isten üdvösségtervében jelenik meg és annak megvalósulásában bontakozik ki… Krisztus nem azért halt meg, hogy ne legyen többé szenvedés. A kereszt nem a külső paradicsom, hanem a belső mennyország kulcsa…
A keresztény örökség a keresztény közösség.
Magyarország egy sziget Európában, a boldogság szigete… mert a világ, amelyben élünk, ez a rengeteg önmagának élő ember, sajnos a hitetlenség következménye, az istentelenség következménye. Európa szekuláris, de az egész világon végisöpör a szekuláris gondolkodás, ami azt jelenti magyarul, hogy evilági. Vagyis evilági világ, amelyben nincs helye istennek.
Ma ennek vagyunk a tanúi és ez a világ megváltatlan, mert Isten szeretetéről mond le…
Krisztus áldozatának titka, hogy egyrészt Istent engeszteli a megtörtént bűnért, másrészt megnyitja a kegyelmek kútját, hogy az ember szabad maradjon, és mégse vétkezzék. Mert az áldozat felülmúlja a rációt, ezért nem tud vele mit kezdeni a mai ember… A reánk kényszerített helyzetekben - mint a háborúk - is azt érezzük, hogy egy emberfölötti erő dolgozik bennünk és általunk. S mikor az Erősség Lelkét, az igazság erejét könyörögve kérjük, akkor is – állig felfegyverzett világban is – az Isten lelkének tüzéből kérünk egy szikrát a lelkünkbe és egy lángnyelvet a nemzet lelkébe.
Így van ez most is, amikor ezeréves örökségünket tépik, szabdalják Európában, s érdekek emelnek falat, gazdasági eszközök felhasználásával is, nemzetek közé…
A keresztényi értelmezés alapján arra születtünk, hogy egymás életét elfogadjuk és gazdagítsuk. Akik a fegyverek erejében bíznak, attól remélnek békét, tévúton járnak. A szeretet erejénél nincs nagyobb erő. Ha nem tudjuk a rosszat jóval viszonozni, a háborúságnak soha nem lesz vége. Amikor az emberi közösségeket, társadalmakat az egymással való szembenállásra buzdítják a győzelem reményében, akkor nem gondolnak arra, hogy egy háborúban csak vesztesek vannak. Győzelmet csak a szeretet ereje hozhat...
Istentől megtanultuk, hogy egymásért vagyunk, azért születtünk, hogy egymás életét, fejlődését segítsük.
Isten egymásra bízott bennünket és erről szól az élet, annak a világnak a felépítése, amit Isten gondolt el.
Krisztus halála és feltámadása Isten igenje erre az új világra. Vagy ezt építjük fel, vagy a háború mindent elpusztít…
Húsvét öröme nem tavaszi bódulat, hanem öröm a Szentlélekben, mivel az alapvető rend helyreállott. Isten kibékült az emberrel.
Krisztus nyitott sírjából árad az öröm a földre, bele az emberi szívekbe és általuk a történelembe.
„Húsz évszázad vihara sem tudta elnémítani az Alleluját!”
