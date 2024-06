Kozma Imre atya: A háború emberi létünket kérdőjelezi meg, imádkozzunk a békéért!

Kozma Imre atya egészen más megközelítésből, keresztény szemszögből tekint a háborúra, mint az emberi önzés szélsőséges megnyilvánulására. Ezzel kapcsolatos gondolatait osztotta meg a Metropollal.

Kozma Imre atya szerint Európának nem háborúra kellene készülnie, hanem vissza kell térnie Krisztus tanításaihoz (Fotó: Szabolcs László)

„Akkor érti meg az ember a háború veszélyét, amikor találkozik azokkal az emberekkel, akik a pokolból való kiszabadulás első óráiban vannak itt. Sosem felejtem el, amikor azzal az anyával találkoztam, aki nyolcnapos kisgyerekével a karjában, a hároméves másik kisgyereke kezét fogva érkezett ide. A férje előző nap halt meg. Micsoda szeretetre van szükség ahhoz, hogy ezt az embert meg tudjuk győzni arról, hogy a mi szeretetünkben él!” – mondta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke.

Kozma atya szerint tévednek, akik úgy gondolják, hogy háborúval lehet megoldani a válságot és békét teremteni.

„A természet rendjében az erős a gyönge fölött van. De az ember nincs kiszolgáltatva úgy a természet rendjének, mint a teremtett világ, mert nekünk van szabad akaratunk, nekünk van értelmünk és jó esetben van lelkiismeretünk. Mi itt az evilági biztonság igézetében élünk és harcban kívánjuk megoldani a világ válságát. De az emberi világban ez nem lehet megoldás. Miről szól a háború? Arról, hogy az egyik fölé kerekedjen a másiknak. És azt gondolják, ha ez sikerül, kész, meg van oldva minden. De ez csak még több válságot szül.”

Fegyverekkel, harccal nem lehet a válságot megoldani és nem lehet biztonságot teremteni.

Kozma atya szerint a megoldás bennünk van és az istenhit képes megmutatni az utat. A megoldást nem a természet, hanem Isten törvényei szerint kell keresni.

„Egyet ne felejtsünk el. Isten neve azt jelenti: «aki van értünk»”. Vagyis a létező jóság, aki szeretetből teremtette a világot. A szeretet Istene azt tanítja minden embernek: «én téged szeretlek».”

A szeretet megnyilvánulása az a csokor, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában lakó, fogyatékkal élő gyermekek sajátkezűleg készítettek Kozma atya gyémántmiséjére (Fotó: Szabolcs László)

És ha valamivel igazolni lehet az embert, az pontosan az, hogy szeretik.

„Hogy nemhiába születtél, nem hiába vagy, van értelme a létednek, mert szeretett lény vagy. A háború ezt az emberi létezésünket kérdőjelezi meg. Az, hogy a válságot azzal akarják megoldani, hogy újabb fegyvereket, katonákat küldenek a harctérre, az istenhit tagadásából is ered. Minden baj gyökere, hogy önmagunknak élünk. Gyakran idézik Szent Ágostont: «Magadnak teremtettél minket, Isten, és nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned.» De folytatja is, és ezt már nem idézik: «Egymásra bíztál bennünket.» Pedig itt a lényeg! Tudniillik az emberiség közösség. Egy közösségnek tehertétel az, aki magának él. Az a közösség bomlasztója, aki magának él. És ennek vagyunk tanúi egy háború esetén is. Mindkét fél azt mondja: a másik nem győzhet, csak ő. Ezen az úton nem lehet megoldás. Isten ezt másképp rendezi: megmenti ezt az önző embert és azt mondja: «Én érted vagyok, pusztán azért, mert vagy. Mert szeretetből teremtettelek.» Ez a húsvét üzenete is: az önző ember a másikért élő emberré lesz. Isten ajándéka vagyunk a többieknek. Istent azáltal szerethetjük, ha a többi embert szeretjük.”

Arra a kérdésre, hogyan lehetne mégis békét teremteni, Kozma atya válasza az: a béke felett őrködő nagy nemzetközi szervezeteknek azon kellene fáradozniuk, hogy tárgyalóasztalhoz ültessék a háborúzó feleket és mindkettőt meghallgatva, az előzményekről is, közösen kompromisszumot, békés megoldást keressenek. Ahogyan ezt a Vatikán is javasolja. Ahogyan ezt az álláspontot képviseli a magyar kormány is: azonnali tűzszünet és béketárgyalások!

S hogy mi személy szerint mit tehetünk? Fogadjuk el egymást, egyszerűen azért, mert a másik épp olyan ember, mint mi, éppúgy Isten gyermeke.

Ami dolgom adódik vele, a másik életét tegyem könnyebbé. Nekünk most nem Ukrajnában kell harcolni, hanem azokkal törődni, akikkel együtt élünk és segíteni azokat, akik a háború szörnyűségei elől menekülnek. A háború semmire sem való, emberellenes, életellenes és sosem hoz megoldást.

A másik, amit tehetünk, ha imádkozunk.

„Engem könnyekig meghatott, amikor például a miniszterelnökünk együttérzését küldte és hozzátette: imádkozom. Mert ebben bent van az istenhit. Ebben bent van az, hogy azt a megoldást szeretném, ami azt a keresztény üzenetet hordozza, hogy minden ember egyforma. Amikor azt mondja a pápa, hogy imádkozzunk, ezzel azt üzeni: te ember, aki azt hiszed, hogy akkor győzöl, ha legyőzted a másikat, épp akkor szenvedsz vereséget. Mert akkor nem a jó győz, hanem a gonosz, aki azt gondolja, hogy a másikat legyőzheti és megölheti. A jó ember nem akar rosszat a másiknak, ezért nem lehet a rosszat rosszal legyőzni, csakis jósággal. Jézus Krisztus példája is ezt mutatja: hosszú távon az a győztes, aki akár elszenvedi a bántalmat, ha kell, de nem szűnik meg szeretni. Jézus Krisztust megölték, mégis a mai napig az emberiség nagy része megváltójaként tiszteli. Mert bebizonyította, hogy annak van nagyobb ereje, aki képes áldozathozatalra, nem pedig annak, aki ölni tud.”