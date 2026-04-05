Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg sorait a megújult Citadellánál tett beszédéből, miszerint Európát pusztító energia-, olaj-, és üzemanyaghiány fenyegeti.

Orbán Viktor: Bárhonnan, bármilyen irányból energia kell, és azonnal!

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Legyen energia! Bárhonnan, csak legyen!

– mondta beszédében a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy Magyarország az elmúlt húsz évben feketeöves válságkezelő országgá nőtte ki magát. Pénzügyi és migrációs válság mellett az energiaválsággal is szembe kellett szállnunk. Most pedig Európára egy még súlyosabb válság vár.