Orbán Viktor: Bárhonnan, bármilyen irányból energia kell, és azonnal!
Európát pusztító válság fenyegeti. Orbán Viktor közösségi oldalán szólalt meg.
Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg sorait a megújult Citadellánál tett beszédéből, miszerint Európát pusztító energia-, olaj-, és üzemanyaghiány fenyegeti.
Legyen energia! Bárhonnan, csak legyen!
– mondta beszédében a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy Magyarország az elmúlt húsz évben feketeöves válságkezelő országgá nőtte ki magát. Pénzügyi és migrációs válság mellett az energiaválsággal is szembe kellett szállnunk. Most pedig Európára egy még súlyosabb válság vár.
Európára súlyos válság vár. Nekünk ezt ki kell védenünk. Bárhonnan, bármilyen irányból energia kell, és azonnal!
