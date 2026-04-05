Orbán Viktor: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek

Átadták a felújított Citadellát. Az ünnepélyes megnyitón Orbán Viktor is beszédet mondott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
Módosítva: 2026.04.05.
Orbán Viktor citadella beszéd

Ahogy arról a Metropol beszámolt, a megújult Citadella húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. Az átadón pedig Orbán Viktor is beszédet mond. 

Fotó: MTVA engedélyével 

A törésvonalon mindig történik valami

Beszéde elején szép húsvéti ünnepet és feltámadást kívánt Orbán Viktor mindenkinek.

Magunk mögött hagyhatjuk mindent ami rossz, így újult meg a Citadella is 

– mondta. 

Még soha nem fordult elő, hogy a Gellért püspökről elnevezett helyen a magyarok építettek volna valamit. Ide mindig mások építettek 

– mondta. 

Ma a magyar szabadság bástyája.

A kormányfő hangsúlyozta: azt mondják a Gellért hegy két tektonikus hegy határán helyezkedik el. Két világ között. Magyarország is civilizációs határon fekszik.

A törésvonalon mindig történik valami, birodalmak jönnek mennek, de mi mindig maradunk. Sok százezer magyar halt meg a csatatereken. A Gellért-hegy egymillió éves. Az utolsó ötszáz évet, velünk magyarokkal élte meg. Mi vagyunk a hegy. A Gellért-hegy, Magyarország. Érdemes erőfeszítést tenni, hogy feljussunk a tetőre. Innen kapjuk a legjobb látóteret, ha itt állsz, innen kapod a legjobb képet az egész Kárpát-medencére 

– mondta a kormányfő. 

2026.04.05 CITADELLA Orbán Viktor
Fotó: MTVA engedélyével 

Úgy fogalmazott, a magaslatokról a jövőre is jó kilátás nyílik. Húsvét van, jó idő, jó kilátás. Szerinte azonban amit most látunk, nem tesz boldoggá minket. Ilyen sötét felhők régen közeledtek hazánk felé: nyugatról Brüsszel csődje. Láttunk migrációs válságot, energiaválságot, de külön-külön, és sorjában ki is védtük őket.

Most hamarosan együtt csap le Magyarországra több válság. Ha nincs energia, megáll a gazdaság. Nemcsak a magyarok életének megszokott rendje, de a terveink is veszélybe kerülnek. Ezért égbekiáltó bűn amit az ukránok tesznek Magyarország ellen

– mondta a miniszterelnök.

Az iráni háború kitörése óta a földgáz ára hetven, a kőolaj ára hatvan százalékkal emelkedett. Egy dolog számít, hogy legyen energia. Ki kell maradni a háborúból 

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Négy éve létrehoztunk egy széles nemzeti összefogást a háború ellen, ezt a szövetséget kell most megújítanunk, sőt még szélesebbé kell tenni – közölte Orbán Viktor.

A feltámasztott Citadella, a nemzett megújított kilátója, újra bírtokba vett magaslati őrhelye segítse a magyarokat, hogy megláthassák és megérthessék a horizonton gyülekező felhőket és meghozhassák a veszélyek elhárításához nélkülözhetetlen, közös és jó döntésüket  a következő vasárnapon 

– mutatott rá.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
