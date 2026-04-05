Pusztító erejű robbanószert találtak, Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze

„Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van.” – írta Orbán Viktor április 5-én, vasárnap 10 óra 21 perckor a Facebook-oldalán.

Fotó: NurPhoto via AFP

A történtek miatt a miniszterelnök húsvétvasárnap délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze.