Visszaüt az ülőmunka? Ez a 2 perces trükk segít!

A mai modern világban az ülőmunka jelenti az egyik legnagyobb veszélyforrást az egészségünkre nézve, főleg a számítógép vagy egyéb asztalhoz kötött munkák során, mivel alig vesszük észre, hogy napi 6-10 órát is szüntelenül egy helyben ülünk. Ez az ülőéletmód rettentően káros és komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Mutatunk pár módszert, amit könnyedén beiktathatsz a munkaidődbe, sőt jótékony hatással bír az egészségedre!

A tartós ülőmunka egészségügyi kockázatai

A tartós ülőmunka hosszútávon lelassítja az anyagcserét, hiszen kevesebb energiára van szüksége a mozgáshiány miatt. Továbbá lelassul a zsírbontás, romlik az anyagcsere, nő a 2-es típusú cukorbetegség kockázata, az izmok gyengülnek, és a vérkeringés is romlik (akár trombózisig). Hosszútávon ez szívbetegségekhez, daganatokhoz, demenciához és korai halálozáshoz vezethet. A WHO szerint az ülőmunka a negyedik halálozási tényezőnek számít, amit ráadásul tudatos életmódváltással el is kerülhetünk. A Simon Fraser University kutatói szerint már 10%-kal több mozgás is világszerte rengeteg korai halálesetet előzhetne meg.

Bár a rendszeres edzés csökkenti a fenti kockázatokat, nem ellensúlyozza teljesen a sok ülést. Különösen akkor veszélyes a helyzet, ha valaki keveset mozog és sokat ül. Ugyanakkor nem kell órákig edzeni, hiszen már az is segít, ha rendszeresen megszakítjuk az ülést. Érdemes 20–30 percenként 1–2 percre felállni és mozogni (egy is séta, némi nyújtás, pár guggolás csodákra képes!). Ezek az apró szünetek javítják az anyagcserét és a vércukorszint szabályozását.

Ennek fényében érdemes tudatosan beépíteni a munkarendünkbe az 1-2 perces mozgást, ami nemcsak testileg, hanem lelkileg is felfrissít. Hatékonyabban halad a munka, ha egy kis szünettel teszünk egy lépést az egészségünk felé.