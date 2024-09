Sokkoló: így hat az ülőmunka az egészségedre

Mindannyian tudjuk, hogy a testmozgás jót tesz az egészségnek, és a napi túl hosszú ideig tartó ülés éppen ellenkező hatást vált ki.

Az egészséged érdekében néha állj fel, ha irodai munkát végzel / Fotó: Illusztráció/Pexels

Valószínűleg most sokan azon gondolkodnak, hogy mi számít „túl hosszú”, ülve töltött időnek, és ez kevesebb, mint gondolnád. Nos, ha napi nyolc órát dolgozol egy irodában, akkor lehet, hogy fel kéne állnod néha.

Dr. Edward R. Laskowski szerint ugyanis (aki a Mayo Clinic számára írt egy cikket), ha napi 8 és 11 óra között ülsz, akkor az nagy kockázatot jelent az egészségedre. Ugyanakkor az olyan dolgok, mint a vezetés, a tévénézés és a játék, amelyek általában hosszú ideig tartó üléssel járnak, szintén nem tesznek jót.

Szerencsére van néhány egyszerű dolog, amit tehetünk, hogy ellensúlyozzuk a hatásokat – és igen, az egyik ilyen dolog, hogy felállunk a székünkből.

Dr. Laskowski azt tanácsolja, hogy körülbelül félóránként tartsunk szünetet az ülésben, ami lehet akár az is, hogy csak sétálunk a szobában, vagy nyújtózkodunk egyet. Ha irodában dolgozol, szerezz be egy olyan íróasztalt, aminél állni lehet, vagy ha elég közel laksz a munkahelyedhez, akkor járj be oda gyalog vagy kerékpárral. Amikor ülsz, jó, ha elkerülöd a rossz testtartást, amely nyak- vagy hátfájáshoz vezethet – írja a Unilad.