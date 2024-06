Ha ezt a három tünetet tapasztalod magadon, akkor magas a koleszterinszinted

A koleszterinszintünk rendben tartásához elengedhetetlen, hogy helyesen táplálkozzunk és elegendő testmozgást végezzünk. A magas koleszterinszint ugyanis károsíthatja az érrendszerünket, növelheti az érszűkület kockázatát, a szívkoszorúér-betegség lehetőségét, az infarktus és a stroke kockázatát is. A magas koleszterinszint hosszútávú hatásai gyakran halálhoz vezethetnek. A daganatos megbetegedések után a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a második legtöbb halálesetet a betegségek közül. A Webbeteg tájékoztatása szerint néhány éven belül át is vehetik a daganatos betegségektől a listavezető helyet, ugyanis egyre több a magas koleszterinű ember, főleg a 65 év felettiek esetében.

Egyre több 65 év felettinek van magas koleszterinje /Fotó: Pexels (illusztráció)

A DailyStar ezért összegyűjtött három olyan szemmel látható jelet, amelyeken keresztül a háziorvosunk felkeresése nélkül is megtudhatjuk, ha esetleg magas a koleszterinszintünk.

Lássuk, hogy melyek ezek a szemmel látható tünetek:

1. Zsírcsomó a szemhéj körül

Az első a xantelasma, ami nem más, mint az alsó és a felső szemhéjon vagy a szempillák tövében elhelyezkedő zsírcsomó. A sárgásan elszíneződött, bőrrel fedett szemkörnyéki növedékek tulajdonképpen koleszterinlerakódások. A szemkörnyéki zsírcsomók kialakulása leggyakrabban a 40 év feletti nőket érinti, de férfiaknál is előfordulhat.

2. Elszíneződött kör az írisz körül

A második az arcus senilis néven ismert tünet, ilyenkor kék, fehér vagy szürke kör képződik a szemünkben az írisz körül. Ez nem feltétlenül jelenti a magas koleszterinszintet, ugyanis a kor előrehaladtával sok embernél előfordulhat, de amennyiben a többi tünettel együtt jelentkezik, akkor gyaníthatjuk, hogy a magas koleszterinünkkel van kapcsolatban. Emellett ha már fiatalon megjelenik a szemünkben a kör, akkor keressük fel háziorvosunkat, hogy kiderüljön, hogy mi okozza.

3. Vizesedés

A harmadik tünet talán a legismertebb, a vizesedés. A koleszterin felhalmozódásával a csuklónkon, vagy a kezünk más részén apró dudorok jelentkezhetnek. Ez akár később már bizsergést is okozhat a kézben. Ez azért van mert a koleszterin lerakódása az erekben korlátozza a véráramlást, és nehezen jut oxigéndús vér a végtagokba. Ezek a tünetek a lábakban is előfordulhatnak. Emellett még egy apró jelet vehetünk észre a végtagjainkon, még pedig azt, hogy sápadt színűvé válnak a körmeink - számolt be róla a lap.