A life bevállalta és kipróbálta az egyszerű házi praktikákat: mégis mennyit érhetnek a kellemetlen szagok és az izzadás ellen a természetes módszerek? Találtak olyat, ami tényleg működik, sőt - még a dezodorokat is lekörözi!

3+1 izzadás elleni trükk, amit ki kell próbálnod most nyáron

Jön a nyár és nem igazán van mit tenni az ellen, hogy ne izzadjunk le. Az átázott pólók, a kellemetlen szagok megkeserítik még a legszebb pillanatokat is. Az izzadásgátlók pedig valljuk be, nem mindig tűnnek a legjobb megoldásnak. Az első pillanatokban még finom illatot árasztanak, azonban később... minta semmit sem tettünk volna az izzadás ellen. Van pár házi praktika azonban, amit a life is ajánl arra az esetre, ha már nem használnának annyira az izzadásgátlók.

Íme négy házi praktika, amik neked is a segítségedre lehetnek!

1. Teafilterrel az izzadás ellen!

Dezodorálás előtt vesd be a hideg fekete vagy zöld teás lemosást, és nem kell többé tartanod a ruhán átütő foltoktól. A tea csersavtartalma összehúzza a pórusokat, ez által fokozza az izzadásgátló dezodorok hatását.

A hónalj kezeléséhez érdemes egy csésze forró vízben 2-3 teafiltert legalább 10-15 percig áztatni, hogy a hatóanyagok a megfelelő koncentrációban oldódjanak ki. Miután a főzet teljesen kihűlt, egy vattakorong segítségével vidd fel a tiszta bőrfelületre naponta egy-két alkalommal.

2. Varázsmogyoró, valódi izzadás elleni varázserővel

Az izzadás megelőzésére hívd segítségül a varázsmogyorót!

Természetes izzadásgátló, amely remekül csökkenti a fokozott verejtéktermelést, és dezodor használata nélkül, önmagában is bevethető.

3. Talkum: félig-meddig hintőpor

A zsírkőként is ismert talkum a hintőpor egyik fő alapanyaga.

Még a dezodorokat is lekörözi, hatása egész nap kitart és a rossz szagoknak is búcsút mondhatunk.

4. Kókuszolaj felturbózva

A tökéletes állagú házi krémdezodorhoz keverj össze 3 evőkanál kókuszolajat, 2 evőkanál szódabikarbónát és 2 evőkanál kukoricakeményítőt, majd adj hozzá 5-10 csepp teafaolajat. Az elkészült dezodorkrémet tárold egy kis tégelyben.