3+1 izzadás elleni trükk, amit ki kell próbálnod most nyáron
Rohamosan közeledik a hőség. Létezik olyan módszer, ami jobb, mint egy izzadásgátló? Mutatjuk!
A life bevállalta és kipróbálta az egyszerű házi praktikákat: mégis mennyit érhetnek a kellemetlen szagok és az izzadás ellen a természetes módszerek? Találtak olyat, ami tényleg működik, sőt - még a dezodorokat is lekörözi!
Jön a nyár és nem igazán van mit tenni az ellen, hogy ne izzadjunk le. Az átázott pólók, a kellemetlen szagok megkeserítik még a legszebb pillanatokat is. Az izzadásgátlók pedig valljuk be, nem mindig tűnnek a legjobb megoldásnak. Az első pillanatokban még finom illatot árasztanak, azonban később... minta semmit sem tettünk volna az izzadás ellen. Van pár házi praktika azonban, amit a life is ajánl arra az esetre, ha már nem használnának annyira az izzadásgátlók.
Íme négy házi praktika, amik neked is a segítségedre lehetnek!
1. Teafilterrel az izzadás ellen!
Dezodorálás előtt vesd be a hideg fekete vagy zöld teás lemosást, és nem kell többé tartanod a ruhán átütő foltoktól. A tea csersavtartalma összehúzza a pórusokat, ez által fokozza az izzadásgátló dezodorok hatását.
A hónalj kezeléséhez érdemes egy csésze forró vízben 2-3 teafiltert legalább 10-15 percig áztatni, hogy a hatóanyagok a megfelelő koncentrációban oldódjanak ki. Miután a főzet teljesen kihűlt, egy vattakorong segítségével vidd fel a tiszta bőrfelületre naponta egy-két alkalommal.
2. Varázsmogyoró, valódi izzadás elleni varázserővel
Az izzadás megelőzésére hívd segítségül a varázsmogyorót!
Természetes izzadásgátló, amely remekül csökkenti a fokozott verejtéktermelést, és dezodor használata nélkül, önmagában is bevethető.
3. Talkum: félig-meddig hintőpor
A zsírkőként is ismert talkum a hintőpor egyik fő alapanyaga.
Még a dezodorokat is lekörözi, hatása egész nap kitart és a rossz szagoknak is búcsút mondhatunk.
4. Kókuszolaj felturbózva
A tökéletes állagú házi krémdezodorhoz keverj össze 3 evőkanál kókuszolajat, 2 evőkanál szódabikarbónát és 2 evőkanál kukoricakeményítőt, majd adj hozzá 5-10 csepp teafaolajat. Az elkészült dezodorkrémet tárold egy kis tégelyben.
