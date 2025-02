Riadót fújt egy különleges ügynök, rejtett üzenet érkezett a földönkívüliektől

Luis Elizondo a hírszerzés egykori különleges ügynöke elmondta, hogy látott egy űrhajót, amelynek oldalára rejtélyes hieroglifákat véstek. Elmondta, hogy tud más tojás alakú UFO űrhajókról - más néven UAP-król vagy azonosítatlan légi jelenségekről -, amelyeket hasonló szimbólumok borítottak.

Fotó: Pexels

Az amerikai kormány Advanced Aerospace Threat Identification Programme (AATIP) nevű programjának korábbi vezetője szerint a vésetek valamiféle glifának vagy rúnának tűnnek. A rúnákat ráadásul a viking írásmódban is használták, míg a glifák olyan szimbólumok vagy képek, amelyek feltehtően szavakat ábrázolnak. Luis szerint bárki is készítette az űrhajót, az egy ötletet, gondolatot vagy utasítást próbált kifejezni.

A Pentagon tisztviselői jelentős időt töltöttek az ősi írások és szimbólumok kutatásával, hogy lássák, van-e hasonlóság abban, amit ezeknek a járműveknek a külsején láttak.

„Vésett volt. Olyan volt, mintha ez egy szándékos céllal lenne ott. Jelentenek valamit. Nem írsz valamit, ha nincs mögötte valami jelentés. Egy ötletet, egy gondolatot vagy egy utasítást közvetítesz. És mindezt vizuálisan teszed. Ez azt jelenti, hogy bárki is írta, nagy valószínűséggel volt szeme, vagy az elektro-optikai spektrumot használta a környezetének érzékelésére. Ez tehát nem különbözik túlságosan az emberektől és más állatoktól ezen a bolygón. És van egy magasabb rendű agyi funkció is. A kutyák nem használnak írást vagy olvasnak szótárakat. Ez csak az emberekre jellemző. Tehát amikor egy olyan UAP-ra bukkansz, amelyen valamilyen írás van, akkor azonnal felvetéseket és feltételezéseket lehet tenni. Ez pedig az, hogy talán nem is különböznek annyira tőlünk” - árulta el Luis Elizondo, majd hozzátette, hogy az általa látott gravírozott UFO egy másik jármű volt, mivel a tojás alakú UAP-k már nem számítanak újdonságnak a hírszerző közösségünk számára. Korábban már elmondta, hogy tisztában van olyan tojásos űrhajókkal, mint amilyenről Jake Barber katonai helikopterpilóta a múlt hónapban (január) azt állította, hogy az amerikai védelmi vezetők megbízásából visszaszerezte a helikopterével.