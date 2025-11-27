Továbbra sincs főpolgármester-helyettese Budapestnek

A Fővárosi Fidesz kivonult a Fővárosi Közgyűlés szavazásáról, amiben arról próbáltak dönteni, hogy ki legyen Budapest főpolgármester-helyettese. Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja azzal indokolta ezt a lépésüket, hogy szerinte ez Karácsonyék, a Tisza és Vitézy Dávidék felelőssége, nekik kell kijelölni valakit maguk közül. Ugyanúgy, mint ahogy közösen fogadták el korábban a csődköltségvetést, illetve közösen vették meg Rákosrendezőt, "úgyhogy ebben a buliban is nekik kell dönteni" - fogalmazott Radics.

Továbbra sem született döntés a Fővárosi Közgyűlésben arról, hogy ki legyen Budapest főpolgármester-helyettese

Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Törvénytelenül működik a főváros: továbbra sincs főpolgármester-helyettes

Radics Béla szerint elég szomorú, hogy a főváros vezetése még egy embert sem tud kiválasztani maguk mögül.

Ez is jól mutatja azt a káoszt, ami most a fővárosban tapasztalható. Még saját magukból sem tudnak kiválasztani valakit, nem tudnak ebben sem megegyezni

— mondta az alelnök a TV2 Mokka csütörtök reggeli adásában.

Korábban már a költségvetés területén is voltak törvénytelenségek, ha pedig továbbra sem sikerül a főváros élére főpolgármester-helyettest választani, akkor Dr. Sára Botond főispánnak kell majd kijelölnie valakit.

Én arra teszek javaslatot, hogy ha már a Tisza is részt vesz ebben az együttműködésben, akkor vállalja is a felelősséget. Hajrá, valaki vállalja el ezt a pozíciót közülük

— tette hozzá Radics.

Lakásrezsi-támogatás vagy energetikai korszerűsítés?

Jelenleg működik már egy lakásrezsi-támogatási rendszer Budapesten, aminek létezéséről Radics Béla szerint a budapestiek egy nagy része nem is tud. A főváros ugyanakkor még egy energetikai korszerűsítési támogatási formát is be szeretne vezetni.

A mi frakciónk ezt nem tartja megfelelőnek, mert szerintünk emellé kell egy olyan közvetlen támogatási forma, ahol a budapesti lakosok azonnal érezhetik annak a hatását, hogy valamilyen támogatást ad a főváros. Az energetikai korszerűsítésnél be kell szállniuk több százezer forinttal egy közös alapba és ennek következtében lesz egy korszerűsítés. Ez nem lakásrezsi támogatás. A lakásrezsi támogatás az, amikor én átvállalok tőled egy bizonyos összeget azért, hogy a fűtési szezonban kevesebbet kelljen neked fizetni

— magyarázta.