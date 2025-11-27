Továbbra sincs főpolgármester-helyettese Budapestnek
Továbbra is törvénytelenül működik a főváros, a városvezetésnek ugyanis a szerdai (11.26.) közgyűlésen sem sikerült kijelölni Karácsony helyettesét. Budapest így továbbra is marad főpolgármester-helyettes nélkül. Erről, a lakásrezsi támogatási programról és a szimbolikus gázóra átadó-jelenetről Radics Béla, az Erzsébetvárosi Fidesz alelnöke beszélt.
A Fővárosi Fidesz kivonult a Fővárosi Közgyűlés szavazásáról, amiben arról próbáltak dönteni, hogy ki legyen Budapest főpolgármester-helyettese. Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja azzal indokolta ezt a lépésüket, hogy szerinte ez Karácsonyék, a Tisza és Vitézy Dávidék felelőssége, nekik kell kijelölni valakit maguk közül. Ugyanúgy, mint ahogy közösen fogadták el korábban a csődköltségvetést, illetve közösen vették meg Rákosrendezőt, "úgyhogy ebben a buliban is nekik kell dönteni" - fogalmazott Radics.
Radics Béla szerint elég szomorú, hogy a főváros vezetése még egy embert sem tud kiválasztani maguk mögül.
Ez is jól mutatja azt a káoszt, ami most a fővárosban tapasztalható. Még saját magukból sem tudnak kiválasztani valakit, nem tudnak ebben sem megegyezni
— mondta az alelnök a TV2 Mokka csütörtök reggeli adásában.
Korábban már a költségvetés területén is voltak törvénytelenségek, ha pedig továbbra sem sikerül a főváros élére főpolgármester-helyettest választani, akkor Dr. Sára Botond főispánnak kell majd kijelölnie valakit.
Én arra teszek javaslatot, hogy ha már a Tisza is részt vesz ebben az együttműködésben, akkor vállalja is a felelősséget. Hajrá, valaki vállalja el ezt a pozíciót közülük
— tette hozzá Radics.
Lakásrezsi-támogatás vagy energetikai korszerűsítés?
Jelenleg működik már egy lakásrezsi-támogatási rendszer Budapesten, aminek létezéséről Radics Béla szerint a budapestiek egy nagy része nem is tud. A főváros ugyanakkor még egy energetikai korszerűsítési támogatási formát is be szeretne vezetni.
A mi frakciónk ezt nem tartja megfelelőnek, mert szerintünk emellé kell egy olyan közvetlen támogatási forma, ahol a budapesti lakosok azonnal érezhetik annak a hatását, hogy valamilyen támogatást ad a főváros. Az energetikai korszerűsítésnél be kell szállniuk több százezer forinttal egy közös alapba és ennek következtében lesz egy korszerűsítés. Ez nem lakásrezsi támogatás. A lakásrezsi támogatás az, amikor én átvállalok tőled egy bizonyos összeget azért, hogy a fűtési szezonban kevesebbet kelljen neked fizetni
— magyarázta.
A Fidesz-KDNP tehát azt várja el a városvezetéstől, hogy közvetlenül segítsen a nehezebb sorsú családokon.
"Ne bújjatok a kukacok mögé"
Radics Béla emlékeztetett arra is, hogy Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés humbug. Radics azért vitt be jelképesen egy gázórát a közgyűlésre, mert ezzel is jelezni szerette volna, hogy a magyarok milyen kiváltságos helyzetben vannak, amiért nekik nem kell ott gubbasztani a mérő előtt, vagy gyertyával világítaniuk.
Radics Béla a szerdai közgyűlésen a tiszásokhoz is szólt és egy vitára szólította őket. Mint ismert, Magyar Péter korábban "agyhalottnak" nevezte a saját embereit. Radics szerint méltatlan, hogy egyetlen tiszás jelölt sem oszthatja meg a saját véleményét, mert korábbi elszólásaik miatt Magyar Péter teljesen letiltotta őket a válaszadásról.
Elég méltatlannak találom, hogy amikor valaki azt kérdezi meg tőlük, hogy hány éves vagy, arra is azt kell válaszolniuk, hogy pressz kukac talpra magyarok pont hu.
— fogalmazott, majd hozzátette, hogy rajta nem múlik a vita, ő abban érdekelt, hogy beszélgessenek. "Ha valaki fel akarja számolni a rezsicsökkentést, akkor érveljen is emellett, hogy szerinte ez miért lenne jó" — tette hozzá.
