"Rossz vége lesz ennek" - állandóan lángra lobban egy épület Csepelen: dermesztő ok áll a háttérben

Már messziről látszott az a hatalmas füst, ami a csepeli Weiss Manfréd út egyik sűrű, fás és bokros területéről tört a magasba. A bozótosban egy kis melléképület égett hatalmas lángokkal, hamarosan pedig már több utcával arrébb is észlelték az ég felé törő, vastag füstoszlopot. Kiderült, hogy az épületet hajléktalanok lakják, és nem ez volt az első alkalom, hogy tűzvész pusztított a környéken.

A hajléktalanok lakta apró, csepeli épület már nem először gyulladt ki. A helyiek nem örülnek, attól tartanak, hogy egyszer tragédia lesz a vége

Nem először lángolt a csepeli ház

Az esetről egy csepeli híroldal is beszámolt, ők is megerősítették: az épületet bizony már többször is kigyulladt. Úgy tudjuk, hogy tavaly is történt hasonló balhé, de előtte sem volt ritka, hogy a romos, elhagyatott házikó miatt rohantak ki a tűzoltók a Csepel egyik központi útjának számító Weiss Manfrédra. Információink szerint eddig még nem történt tragédia: sem korábban, sem a mostani eset során nem sérült meg senki, a bentiek vélhetően időben elhagyták a tanyát. A helyiek azonban egyáltalán nem örülnek a dolognak. Attól tartanak ugyanis, hogy egyszer még nagy baj lesz az állandó tűzesetek körül.

Eddig úgy tudom, hogy nem történt semmi baj, még akik bent voltak, azok is időben kijöttek. De nem garancia arra, hogy ez mindig így lesz, egyszer kell megtörténnie

- vélekedett egy csepeli családapa. Hozzátette, hogy bár az épület külterületen fekszik, de egy bozótos közepén áll.

Most még eloltják a tűzoltók, de mi van, ha mondjuk nyáron, a szárazság közepén gyulladt ki, nagy melegben. Akkor pillanatokon belül továbbterjed ez az egész, és ki tudja, hogy mi lesz a vége. Nem beszélve arról, hogy bent is baja eshet valakinek

- vélekedett. Mint mondta, jobb lenne, ha egészen egyszerűen elbontanák a veszélyt hordozó épületet.

- Én azt hallottam, hogy piáltak korábban kamaszok is ott, akkor is volt valami balhé, most meg ezek a tüzek. Nem mondom, hogy a hajléktalanok ittak, és részegen gyújtották fel, lehet, hogy a hideg éjszaka miatt tüzet gyújtottak és elaludt valaki. Sokkal egyszerűbb lenne elbontani, és akkor áttennék a székhelyüket valahova máshova - szögezte le a férfi.