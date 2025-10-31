Polgár Krisztáék rettegésben élnek – otthonuk igazi kísértetházzá vált

A magyar szépségkirálynő családjával már évek óta Amerikában él. Férjével a tengerentúlon nevelik gyermekeiket. Ahogy minden amerikai család, úgy ők is adóznak a hagyományok előtt. Polgár Kriszta most megmutatta otthonát, amely rettegésben tartja az egész környéket.

Polgár Kriszta háza rettegésben tartja az embereket (Fotó: Markovics Gábor)

Polgár Kriszta és családja így ünnepli a Halloweent:

A Miss Earth Hungary királynője odavan a Halloweenért. Nem csak jelmezeikkel teszik színesebbé az év ezen időszakát, de házukat is feldíszítik. Mintha csak egy szellemjárta kastélyban bolyonganánk!

Hatalmas pók a kertben, lebegő csontvázak, kifaragott tökök, pókháló fedte falak, és egy félelmetes érzés kerít minket hatalmába, ha a Miss Balaton versenyzőjének otthonára tekintünk.

A szellemek és boszorkányok éjjelén biztosan nem szeretnénk arra járni, kizárólag a legbátrabbak.

Polgár Kriszta jelmeze a legcukibb, amit ma látni fogsz (Fotó: Instagram / Polgár Kriszta)

Polgár Kriszta és férje mindig remek jelmezt találnak ki gyermekeik számára

Ahogy sok más sztár és Halloween rajongó, úgy Krisztáék is szeretnek beöltözni az ünnep alkalmával. Most közösségi oldalán mutatta meg egy korábbi jelmezét. Férjével és legkisebb gyerkőcükkel igazán kreatív egyen-jelmezt találtak ki.

A népszerű rapper Vanila Ice közkedvelt zenéjét vették alapul: ők voltak az Ice Ice baby. Kriszta és férje, Szabolcs egy-egy Ice feliratú pólót viselnek, mellettük pedig kislányuk pózol napszemüvegben. Halloweeni öltözékeik között azonban szerepel még boszorkány, a szuperhős, Batman, Mickey egér mesefigurák és még sok más egyedi jelmez. Rajongóik imádják őket, többen is úgy gondolják, hogy ők az egyik legaranyosabb család, amiért évről évre összeöltöznek.

Megoszlanak a vélemények Polgár Kriszta dekorációit illetően

Remek közösségetek van. Bár Magyarországon is lehetne ilyet látni a gyerekeknek ez szuper emlék

„Nagyon cukik vagytok.”

Nekem nagyon tetszik! Egyszerűen szenzációs! Egész évben ezt az ünnepet várom a legjobban

– érkeztek a kommentek.

Persze nem mindenki ért egyet a Halloweeni borzongással, sokan aggodalmukat fejezték ki, amiért a gyerekeket ilyen ijesztő látvány fogadja:

Nem akarom elhinni, hogy az ottani gyerekek ezektől nem félnek! A mi kislányunk nem aludna egy hétig, ha ebben az utcában elsétálna!

"A gyerekek, hogy bírják ezeket? Számomra (is) rémisztő, még akkor is, ha poénnak indul... :( "

"Hú én őszintén nem örülnék, ha az ablakomból kinézve ezeket látnám."