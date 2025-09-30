RETRO RÁDIÓ

30 perc alatt elkészül Polgár Kriszta ázsiai marhás tésztája

Látványnak sem utolsó, na de az íze!

Szerző: Metropol
2025.09.02.
recept tésztaétel polgár kriszta

Elképesztően finom ételkülönlegesség fotóját és receptjét osztotta meg Instagram-oldalán a 2008-as Miss Earth Hungary győztese. Polgár Kriszta laktató vacsorája alig 30 perc alatt elkészül. Igaz, hozzáteszi: „Nem lesz otthon minden hozzávaló, de ha egyszer beszerzed, örökké tartanak!”

Polgár Kriszta
Gyors és laktató vacsora receptjét osztotta meg Polgár Kriszta Fotó: Markovics Gábor

Hozzávalók:

0,5 kg marha 
szezámolaj 
gomba (lehetőleg shiitake)
2 szál újhagyma 
1 fej brokkoli
1-2 ek. rizsecet
1 ek. barna cukor 
1 tk. suritett paradicsom
1 ek. Piros Arany vagy csiliszósz
gyömbér
3-4 gerezd fokhagyma 
3-4 ek. szójaszósz
koriander
udon vagy rizstészta

Elkészítés

„Egy nagy serpenyőben hevítsünk fel 2 evőkanál szezámolajat, és pirítsuk meg rajta a felcsíkozott marhahúst. Amikor szépen megpirult, vegyük ki a serpenyőből és tegyük félre.
Ugyanebben a serpenyőben hevítsünk fel újra 2 evőkanál szezámolajat, majd adjuk hozzá a reszelt gyömbért, fokhagymát és a felkarikázott újhagymát. Pirítsuk illatosra.
Tegyük bele a brokkoli kis rózsáit és a vékonyra vágott shiitake gombát, és süssük további 4-5 percig.
Ízesítsük barna cukorral, csilipasztával (helyettesíthető erős paprikával), sűrített paradicsommal, szójaszósszal, rizsecettel, valamint adjunk még hozzá 2 evőkanál szezámolajat.
Forgassuk össze, majd tegyük vissza a serpenyőbe a marhahúst, és pirítsuk az egészet közepesen magas lángon további 4-5 percig.
A tésztát pár percre forró vízbe áztatjuk vagy főzzük, majd leszűrjük, és a serpenyőbe tesszük. Alaposan összeforgatjuk a szósszal és a zöldségekkel.
Szórjuk bele a szezámmagot és egy marék aprított koriandert, majd 2 perc alatt főzzük készre a tésztát.
Tálaláskor díszítsük a maradék frissen aprított korianderrel”
– részletezi az elkészítés módját Polgár Kriszta a közösségi oldalán. Mit is tehetnénk még hozzá? Jó étvágyat kívánunk!

 

