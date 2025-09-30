30 perc alatt elkészül Polgár Kriszta ázsiai marhás tésztája

Elképesztően finom ételkülönlegesség fotóját és receptjét osztotta meg Instagram-oldalán a 2008-as Miss Earth Hungary győztese. Polgár Kriszta laktató vacsorája alig 30 perc alatt elkészül. Igaz, hozzáteszi: „Nem lesz otthon minden hozzávaló, de ha egyszer beszerzed, örökké tartanak!”

Gyors és laktató vacsora receptjét osztotta meg Polgár Kriszta Fotó: Markovics Gábor

Hozzávalók:

0,5 kg marha

szezámolaj

gomba (lehetőleg shiitake)

2 szál újhagyma

1 fej brokkoli

1-2 ek. rizsecet

1 ek. barna cukor

1 tk. suritett paradicsom

1 ek. Piros Arany vagy csiliszósz

gyömbér

3-4 gerezd fokhagyma

3-4 ek. szójaszósz

koriander

udon vagy rizstészta

Elkészítés

„Egy nagy serpenyőben hevítsünk fel 2 evőkanál szezámolajat, és pirítsuk meg rajta a felcsíkozott marhahúst. Amikor szépen megpirult, vegyük ki a serpenyőből és tegyük félre.

Ugyanebben a serpenyőben hevítsünk fel újra 2 evőkanál szezámolajat, majd adjuk hozzá a reszelt gyömbért, fokhagymát és a felkarikázott újhagymát. Pirítsuk illatosra.

Tegyük bele a brokkoli kis rózsáit és a vékonyra vágott shiitake gombát, és süssük további 4-5 percig.

Ízesítsük barna cukorral, csilipasztával (helyettesíthető erős paprikával), sűrített paradicsommal, szójaszósszal, rizsecettel, valamint adjunk még hozzá 2 evőkanál szezámolajat.

Forgassuk össze, majd tegyük vissza a serpenyőbe a marhahúst, és pirítsuk az egészet közepesen magas lángon további 4-5 percig.

A tésztát pár percre forró vízbe áztatjuk vagy főzzük, majd leszűrjük, és a serpenyőbe tesszük. Alaposan összeforgatjuk a szósszal és a zöldségekkel.

Szórjuk bele a szezámmagot és egy marék aprított koriandert, majd 2 perc alatt főzzük készre a tésztát.

Tálaláskor díszítsük a maradék frissen aprított korianderrel”

– részletezi az elkészítés módját Polgár Kriszta a közösségi oldalán. Mit is tehetnénk még hozzá? Jó étvágyat kívánunk!