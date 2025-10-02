Polgár Kriszta a fegyvertartás miatt félti gyermekeit

Polgár Kriszta modell és szépségkirálynő 2003-ban nyerte el a Miss Balaton szépségverseny második helyét, majd 2008-ban övé lett az első Miss Earth Hungary cím. A gyönyörű édesanya jelenleg családjával Texasban éli mindennapjait.

Polgár Kriszta gyermekeit félti (Fotó: Markovics Gábor)

Polgár Kriszta félti gyermekeit a fegyvertartástól

Kriszta és családja már 8 éve, hogy a tengerentúlra költöztek. Férjével, Kaldau Szabolccsal kint nevelik három gyermeküket, Olivért, Vincentet és Lanát. Habár a család nagyon szereti Amerikát, vannak félelmeik a fegyvertartást illetően.

Nem tartom normálisnak a fegyverek jelenlétét, vagy azt, hogy tizenöt évesen vezetni lehet úgy, hogy a szülőktől tanulsz

– fogalmazta meg a modell Instagram-oldalán. Elmondta azt is, hogy Amerikát egy közepesen biztonságos helynek ítéli meg, jó környéken laknak, de mindig nyitott szemmel járnak. Kriszta szerint Európa sok szempontból biztonságosabb kontinens, így az sem kizárt, hogy egyszer visszaköltöznek.

Kriszta és férje fontosnak tartja, hogy gyermekeik időben kezdjenek el sportolni, erre is ösztönzik őket, ezért már három hónapos koruk óta benne van két kisfiuk életében az úszás, kislányuk pedig ugyan még csak hároméves, de már a lovaglás a mindene.

„Fontos nekik a példa, amit maguk előtt látnak. Nekem a legnagyobb rigolyám, hogy egy gyerek tudjon úszni minél hamarabb. Az élete múlhat rajta.”

Polgár Kriszta a botoxról vallott

A szépségkirálynő bár gyönyörű családi életet él, mondhatni már irigylésre méltót, természetesen neki is vannak nehézségei, amelyekkel meg kell küzdenie: „Nem vagyok feltétlenül jó a stresszkezelésben. Nagyon a lelkemre tudok venni dolgokat és őrlődöm rajta, főleg, ha az igazságérzetemet is érinti. Nehezen engedek el dolgokat. Ezen dolgozom most.”

Kriszta megosztotta azokat a kis praktikákat, amelyekkel ő csökkenti a stresszt: edzés vagy egy nagy séta. A modell úgy gondolja, hogy ezek sokszor hatékonyabbak tudnak lenni, mint bármilyen terápia.

A háromgyermekes családanya nyíltan vállalja, hogy bizony ő is plasztikai sebészhez fordult, hogy megőrizze szépségét.

Használtam már botoxot. 39 éves vagyok, sok gyerekem van. Egy percig sem titkolom

– írta, majd hozzátette, hogy a botoxon kívül más beavatkozást soha nem végeztek el rajta, nem tölteti magát.