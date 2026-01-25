Ben Affleck megnyílt élete legkínosabb pillanatáról, Bruce Willis is a részese volt

Ben Afflecknek több szempontból is egyedülálló élményben volt része az egyik sikerfilmje forgatásán. A színész hosszú idő után elárulta, az Armageddon forgatásán rosszul lett, amikor egy érzelmes jelenetet kellett volna felvennie.

Őszintén mesélt a kínos élményéről Ben Affleck – Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos

Ben Affleck azóta is kínosnak érzi az esetet

Az Armageddon űrutazós sci-fi akciófilmben olyan világsztárok szerepeltek, mint Bruce Willis, Billy Bob Thornton és Owen Wilson. Egy nemrégiben adott interjúban Affleck elárulta, hogy ételmérgezést kapott azon a napon, amikor a film egyik legmeghatóbb és legérzelmesebb jelenetét kellett leforgatnia.

A filmben Bruce Willis karaktere az utolsó pillanatban helyet cserél Ben Affleck karakterével, hogy feláldozza magát. A megható jelenet forgatása alatt azonban Affleck nagyon rosszul volt, sőt társai előtt hányta el magát.

Amikor azt a jelenetet forgattuk, ételmérgezést kaptam. Akkor még nem voltam elég tapasztalt színész ahhoz, hogy tudjam, csak fel kell venni a telefont, és azt mondani, hogy ma túl beteg vagyok a munkához. Azt gondoltam, jobb, ha bemegyek. Végül bementem, és életemben először – és utoljára – a felvételek között hánytam.

Affleck elmondta, hogy a film óriási hatással volt rá, és lehetőséget adott számára, hogy számos tehetséges színésszel dolgozzon együtt. Egy korábbi színésztársával való találkozáskor felidézték, hogy ez volt a legfurcsább, legcsodálatosabb és legkülönösebb, szinte földöntúli filmes élmény, amelyet valaha átéltek.

A színész azt is elárulta, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért egy ilyen kasszasiker szereplőgárdájával dolgozhatott együtt, köztük Willisszel is, akit rendkívül kedves emberként jellemzett – írja a Life.hu a People alapján.