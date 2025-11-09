RETRO RÁDIÓ

Tömeges ételmérgezés: már 600 felett a megbetegedések száma

Csütörtökön kezdődött el a hányással és hasmenéssel, valamint kiszáradással járó fertőzéshullám. A tömeges ételmérgezés egy tojás miatt történhetett.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.11.09. 21:56
ételmérgezés Heim Pál Gyermekkórház közétkeztetés

Szombat délutánra már a 600 főt is átlépte azoknak a rosszullétek miatti bejelentéseknek a száma, amelyek befutottak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz. A tömeges ételmérgezés első tünetei november 6-án jelentkeztek, amikor Budapest XIII. kerületi köznevelési intézményeiből egyre többen panaszkodtak rosszullétre. Az érintett fővárosi kerület óvodáiban és iskoláiban ugyanaz a három cégből álló vállalatcsoport, a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. felel a közétkeztetésért.

Heim Pál Gyermekkórház tömeges ételmérgezés
A tömeges ételmérgezés utáni rosszullétek miatt már 50 gyermek feküdt hévégén a Heim Pál Gyermekkórházban. Fotó: Heim Pál Gyermekkórház Facebok-oldala

 

Feladta a leckét a kórházaknak a tömeges ételmérgezés

Vasárnapra csak a Heim Pál Gyermekkórházba 70 gyermeket vittek el a szülők a tömeges ételmérgezés tünetei miatt. Közülük 50 gyereket bent is tartottak – elsősorban a kiszáradás veszélye miatt. A gyerekek azt követően panaszkodtak rosszullétre, hogy ettek a közétkeztető cég csütörtöki ebédjéből. A szóban forgó menü egyébként tojáslevesből és zöldborsós tokányból állt. Ennek elfogyasztása után kezdődtek a panaszok, ahogyan történt ez a Borsnak nyilatkozó Violetta 11 éves gyermekével is.

 

Szerintem nekünk szerencsénk volt, mert nem kellett kórházban maradnunk, de a kislányom osztálytársairól nem tudok semmit. Az unokám ovijából viszont értesítést kaptunk, hogy már be se vigyük a gyereket, mert nem lesz ebéd

 – nyilatkozta az aggódó édesanya.

Akik ettek az ebédből, mind ugyanazokat a tüneteket produkálták:

  • hányás, 
  • hasmenés és 
  • kiszáradás. 

Az érintett városrész közétkeztetését végző cégcsoport konyháját azonnal lezárta a népegészségügyi hatóság, továbbá fertőtlenítő takarítást is elrendelt, illetve mintákat is vett a helyszínen. Ezekből és a Heim Pál Gyermekkórházban, a gyerekektől vett székletmintákból a hét elején derül majd ki pontosan, hogy milyen baktérium a felelős a történtekért.

 

