Tuti recept: Ha így készíted a bejglit, nem fog kirepedni

Természetesen egy bejgli akkor is finom, ha külsőre nem is túl szép, de ha vendégeket vársz, és nekik szeretnél kedveskedni a finomsággal, akkor az sem árt, ha ránézésre is kívánatos.

Fotó: Mindmegette

Hagyományosan a diós és a mákos a legelterjedtebb íz, de az utóbbi időben a gesztenyés, a szilvás és a marcipános is hódít. A tészta azonban, tölteléktől függetlenül, reped rendületlenül. Cukrászok és pékek állítják, a titok az, hogy a tésztát sokáig kell pihentetni, a töltelék pedig nem lehet nedves, mert az abból kiáramló gőz repeszti meg a tésztát. Szabi, a pék a Mindemegettének elárulta, ő hogyan készíti.

1. A bejgli tésztához a lisztet tálba szitálja, hozzáadja a sót, a porcukrot, belemorzsolja az élesztőt, majd hozzáönti a tejet, végül a tojássárgákat, és robotgéppel elkezdi keverni. Közben adagonként adja hozzá a zsiradékot, majd 8 percen keresztül dagasztja. Ha kész, akkor 27 dekás darabokat vág belőle, lefóliázza, és hűtőbe teszi minimum egy éjszakára.

2. Másnap a hűtőből kivett tésztákat kevés liszttel 2-3 mm vastagra nyújtja, majd egyenletesen megtölti a töltelékkel úgy, hogy a tészta aljától (amerre tekeri) 2 cm helyet hagy, a többi szélétől pedig 1-1 centimétert.

3. Szorosan feltekeri a bejglit. 2 tojás felvert sárgájával bekenji, majd fél óráig keleszti. Ha megkelt, csak a fehérjével keni meg, és addig hagyja pihenni, amíg a tojás teljesen rászárad. 165 fokra előmelegített sütőben kb. 32-35 percig kell sütni.

Hozzávalók:

A tésztához:

1 kg bl 55 liszt

3,2 dkg élesztő

10 dkg porcukor

4 db tojássárgája

30 dkg vaj

15 dkg zsír

3 dl tej

1 dkg só

A kenéshez:

2 db tojás

Ha követed az útmutatóját, Szabi azt ígéri, hogy többé nem lesz gondod a repedezéssel.