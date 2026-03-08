Nem tudott ugrálni a kisfiú, szörnyű diagnózist közöltek a családjával

Egy kisfiúnál életveszélyes izombetegséget diagnosztizáltak, miután szülei rájöttek, hogy nem tud ugrálni. Édesanyja elárulta, eleinte azzal nyugtatták, ez csak egy kis fejlődési lemaradás, és nincs ok az aggodalomra. Így aztán sokként érte őket a későbbi diagnózis…

Mindössze 2 évesen kapta meg a szörnyű diagnózist a kisfiú / Fotó: JustGiving

Sokként érte a családot a lesújtó diagnózis

A hétéves Kairo Barrancót 2024 szeptemberében Duchenne-féle izomdisztrófiával (DMD), egy ritka, progresszív, izomsorvadással járó betegséggel diagnosztizálták. Szülei, a 42 éves Tarnia Richardson és a 45 éves Marcus Barranco, már kétéves korában észrevették, hogy nehezen tud ugrani, de eleinte csak azt hitték, bizonytalan. Viszont amikor iskolába került, rájöttek, hogy motoros képességei elmaradnak osztálytársaiétól, így felkeresték orvosukat.

Mostanra már kerekesszékbe kényszerül a kisfiú, amikor hosszabb távokat kell megtennie. A dél-yorkshire-i Sheffieldből származó család most 20 000 fontot (9 millió forintot) próbál összegyűjteni, hogy otthonukat könnyebben hozzáférhetővé tegyék Kairo számára, akinek a mozgásképessége folyamatosan romlik.

Kétéves kora körül vettem észre, hogy nehezen tudja mindkét lábát felemelni a padlóról. Ezért inkább szökdécselő mozdulatokat végzett, mint ugrálót. Észrevettem, hogy kicsit bizonytalan volt, amikor megpróbált mászni, és kicsit lassabb volt, mint mások, de sikerült neki. Azt gondoltam, hogy csak egy kicsit fél bizonyos dolgoktól

– magyarázta az édesanyja.

Tarnia először akkor kért tanácsot, amikor a karantén alatt online lehetett konzultálni a védőnővel, aki megnyugtatta a családot, hogy valószínűleg csak egy kicsit le van maradva a fejlődésben, és nincs miért aggódni. Viszont miután a kisfiú iskolába ment, a tanárai aggódni kezdtek, így levelet írtak a szülőknek, akiket végül 2024 áprilisában a sheffieldi Northern General Hospital járóbeteg-rendelőjébe küldött az orvos a kisfiúval.

A szakemberek először diszpraxiára gyanakodtak, a vizsgálatok azonban hamar igazolták az DMD diagnózisát.

Mi tényleg diszpraxiának hittük, ami egy kicsit más. Aztán kiderült, hogy nem az, és hogy mennyire súlyos. Nem megkönnyebbülés volt, inkább olyan, mintha azt mondanánk, hogy bárcsak diszpraxiája lenne

– mondta Tarnia.