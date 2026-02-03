RETRO RÁDIÓ

Ketyeg az óra: Magyarország legidősebb Duchenne-szindrómás betege az életéért küzd

Az ország legidősebb Duchenne-szindrómás betege drámai válaszút elé került a januári orvosi kontroll után. Miközben a 41 éves egri Csikos Péter a légzése fenntartásához gégemetszésre vár, egyetlen megmaradt ablaka a világra is kezdi felmondani a szolgálatot. Ez pedig nem más, mint a számítógépe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 20:00
A budapesti Otthonlélegeztetési Központban tett január 27-i látogatás nem csak egy rutinellenőrzés volt Magyarország legidősebb Duchenne-szindrómás betege, Csikos Péter számára. A vérgázvizsgálat eredménye és az orvosi szakvélemény kimondta a kegyetlen ítéletet: az állapotát jelenlegi formában már csak hónapokig lehet szinten tartani. 

Csikos Péter számára a technológia nem luxus, hanem létszükséglet
Csikos Péter számára a technológia nem luxus, hanem létszükséglet / Fotó: olvasói kép

Csikos Pétert válaszút elé állította az élet: némaság vagy túlélés?

Legkésőbb idén nyáron elkerülhetetlenné válik a gégemetszés. Ez a beavatkozás Péter számára egyszerre jelenti az életben maradást és a teljes némaságot, hiszen a műtét után többé egyetlen szó sem hagyhatja el a torkát.

Nincs más választásom, ha élni akarok, be kell vállalnom. De a tüdőmben lévő hatalmas bulla olyan, mint egy időzített bomba. Bármelyik pillanatban kidurranhat, újabb légmellet okozva

 – meséli a férfi, aki eddigi élete során már több ilyen életveszélyes epizódon esett át.

Ebben a kiszolgáltatott helyzetben Péter számára a technológia nem luxus, hanem létszükséglet. Ahogy a teste fokozatosan feladja a szolgálatot, úgy válik egyre értékesebbé az az apró digitális tér, ahol még önmaga lehet. Lapunk korábbi beszámolója is rávilágított: a számítógép az egyetlen eszköz, amellyel tartani tudja a kapcsolatot barátaival, a külvilággal, és amely némi szórakozást nyújt a négy fal között töltött mindennapokban.

Jelenlegi számítógépem azonban a végét járja. Akadozik, lefagy, és már képtelen kiszolgálni azt az egyetlen funkciót, ami a mentális egészségemet védi. Egy erősebb laptop vagy notebook felajánlása most többet jelentene bármilyen tárgyi adománynál, ez jelentené a hangomat a műtét utáni csendben 

– sóhajt fel Péter, akihez egy korábbi cikkünk nyomán egy önzetlen család jóvoltából már érkezett segítség egy légtisztító formájában, de a legnagyobb technikai akadály még ott tornyosul előtte. Péter bízik abban, hogy egy számítástechnikai cég vagy egy magánszemély lát lehetőséget egy stabilabb gép felajánlására, mielőtt a csend és a technikai sötétség végleg elszigetelné őt.

Ha segíteni szeretnél ITT tudod Péterrel felvenni a kapcsolatot!

 

