Király Linda szerelmes, máris nagy bejelentést tett - Videó

Instagram-sztorijában is megosztotta a hírt Király Linda, miszerint megjelent új dala, a "Te meg Én". A melankólikus dal még csak két hete van fent a YouTube-on, de már több mint 370 ezren tekintették meg. A hozzászólások pedig magukért beszélnek. "A jövő még nem sejtette, de a sors mégis átfestette" - énekli az énekesnő szerelmes dalában.

Tarol Király Linda új, melankólikus dala

Forrás: Király Linda/YouTube

A kommentek mind arról árulkodnak, hogy rengetegen várták, hogy Király Linda új szerzeménnyel álljon elő és megérte a várakozás, mert odáig vannak érte. Van, aki Venezuelából üzent a híres énekesnőnek:

Imádom ezt a dalt Venezuelából is. Innen is támogatlak

– írta a kommentelő.

Végre egy új, igényes magyar dal

– szólt hozzá egy másik.

Hú, de szép lett ez Linda! Remélem, hogy jönnek majd tőled a dalok, gyönyörű hangod van és imádom az érzékenységed benne, az erőd amelyik arról szól. Sokadszor hallgatom ezt is...

– áradoztak a dal alatt.

Annyira szép! Bárcsak nekem énekelné el ezt a dalt, aki a szívemben van

Akadt olyan is, aki nem teljesen tud azonosulni a stílussal, de ennek ellenére is tetszik neki a dal és elismeri sikerességét.

Nem teljesen az én stílusom, de nagyon tetszik! Kicsit olyan, mintha a 2010–2015-ös magyar zenei érából lenne, de szerintem simán tudnál modernebb, autentikusabb, akár még elektropopposabb dalokat is hozni, ettől függetlenül ez a dal így tökéletes, és nagyon várom az új albumodat

