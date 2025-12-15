RETRO RÁDIÓ

Király Linda szerelmes, máris nagy bejelentést tett - Videó

Még annak is tetszik, akinek nem. Király Linda új dala nagyot megy, a rajongók odáig vannak érte.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 11:00
király linda zene énekesnő

Instagram-sztorijában is megosztotta a hírt Király Linda, miszerint megjelent új dala, a "Te meg Én". A melankólikus dal még csak két hete van fent a YouTube-on, de már több mint 370 ezren tekintették meg. A hozzászólások pedig magukért beszélnek. "A jövő még nem sejtette, de a sors mégis átfestette" - énekli az énekesnő szerelmes dalában.

Tarol Király Linda új, melankólikus dala
Tarol Király Linda új, melankólikus dala
Forrás: Király Linda/YouTube

A kommentek mind arról árulkodnak, hogy rengetegen várták, hogy Király Linda új szerzeménnyel álljon elő és megérte a várakozás, mert odáig vannak érte. Van, aki Venezuelából üzent a híres énekesnőnek:

Imádom ezt a dalt Venezuelából is. Innen is támogatlak

– írta a kommentelő.

Végre egy új, igényes magyar dal

– szólt hozzá egy másik.

Hú, de szép lett ez Linda! Remélem, hogy jönnek majd tőled a dalok, gyönyörű hangod van és imádom az érzékenységed benne, az erőd amelyik arról szól. Sokadszor hallgatom ezt is...

– áradoztak a dal alatt.

Annyira szép! Bárcsak nekem énekelné el ezt a dalt, aki a szívemben van

Akadt olyan is, aki nem teljesen tud azonosulni a stílussal, de ennek ellenére is tetszik neki a dal és elismeri sikerességét.

Nem teljesen az én stílusom, de nagyon tetszik! Kicsit olyan, mintha a 2010–2015-ös magyar zenei érából lenne, de szerintem simán tudnál modernebb, autentikusabb, akár még elektropopposabb dalokat is hozni, ettől függetlenül ez a dal így tökéletes, és nagyon várom az új albumodat

Tarol Király Linda új dala

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu