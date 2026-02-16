RETRO RÁDIÓ

Véglegesítették Jessica Alba válását, 16 év után hozták meg a döntést

A sztárok máris továbbléptek, új partnerrel kapták őket lencsevégre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 18:00
Jessica Alba válás sztárpár

Jessica Alba és Cash Warren hivatalosan is pontot tettek a házasságuk végére, a válás immár jogerőre emelkedett. A volt sztárpár válása sokakat megdöbbentett, hiszen három gyereket neveltek együtt és közel húsz éve alkottak egy párt.

Jessica Alba és Cash Warren békésen váltak el Fotó: NurPhoto via AFP

A 44 éves színésznő véglegesítette válását a filmproducer Cash Warrentől, ezzel jogilag véget vetve 16 éves házasságuknak és lezárva a közel két évtizedig tartó kapcsolatukat.

A TMZ által megszerzett dokumentumok szerint a közel húszéves kapcsolat jogilag is lezárult. A három közös gyermekük – a 17, 14 és 7 éves gyerekek – felügyeletét megosztják, és egyik fél sem fizet tartásdíjat a másiknak.

A vagyonmegosztás sem aprópénz: Cash 3 millió dollárt kap, amelyet Jessica két adómentes részletben fizet ki. 1,5 millió dollárt azonnal, a fennmaradó összeget pedig egy év múlva. És ezzel még nincs vége, a színésznő hivatalosan is visszavette a leánykori nevét, így újra Jessica Alba lett.

A sztár tavaly februárban adta be a válókeresetet, bennfentesek szerint békésen zárták le a kapcsolatot, nem sokkal azelőtt, hogy nyilvánosan is bejelentették a különválást. A megszerzett dokumentumokban 2024. december 27-ét tüntette fel a különköltözés dátumaként.

A hollywoodi pletykák szerint az elvált házaspár tagjai máris továbbléptek. Jessica hónapok óta randizik az Amerika Kapitány: A tél katonája egyik sztárjával, Danny Ramirezzel, míg Cash neve felmerült Seanna Pereira színésznővel és Hana Sun Doerr modellel kapcsolatban is. Úgy tűnik, mindketten új fejezetet nyitottak az életükben – írja a TMZ.

 

 

