Szandi megállíthatatlan! Bomba formát villantott - Videó

A közkedvelt magyar énekesnő, Szandi is érzi a nyár rohamos közeledtét. A hónapok csak úgy elrepültek, időnk sem volt alkalmazkodni, a szilveszter, mintha csak tegnap lett volna. Ezt az énekesnő is érzi, így felkapta a nyúlcipőt

Szandi edzi magát a nyárra

Legutóbbi bejegyzésében az énekesnő ismét egy edzős videót posztolt. Már csak pár hét a strandszezonig, Szandi ezért nem kíméli magát és súlyzókkal a kezében szeli a lépcsőfokokat.

Az aranytorkú énekesnő nem csak a hangját szokta edzeni, de testét is igyekszik formában tartani, ezért is áll olyan jól neki a szett, amiben tornázik. Rajongói már attól elfáradnak, ha csak nézik őt, mintha egy végeláthatatlan lépcsősort mászna meg a felvétel alapján, abban a szexi fekete edzőruhában, amit felkapott magára.

A fiatalság példaképeként is szolgálhatna Szandi, aki nemsokára nagymama lesz, bár ez külsején szemernyit sem látszik. Az énekesnő elárulta, miért igyekszik olyan keményen.

Jön a nyár és ahogy telik be a naptár, egyre fontosabbnak tartom a kardió edzéseket, hogy bírjam a színpadon akár 35 fokban is, még a rendkívül sok energiát igénylő Szandi Rock Band koncerteken is! Én készen állok!

- írta közösségi oldalán.

