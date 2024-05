Ezt a mozit biztos, hogy te is imádod! – ma 80 éves a rendezője a filmnek

Ma 80 éves George Lucas

George Lucas producer, író, rendező 1944-ben született a kaliforniai Modestóban, ami a San Joaquin-völgy északi végén gyorsan fejlődő farmközpontnak számított akkoriban. Gyermekkora akár egy Andy Hardy-filmbe is beillett volna: az udvarban cirkuszi mutatványokat, karneválokat rendezett, a közeli parkban pedig házilag barkácsolt, lábhajtású járgányaival versenyzett. Elsősorban a a Csillagok háborúja-sorozat és az Indiana Jones-trilógiája miatt ismert.

Többek között a Csillagok háborújának bizonyos részeit is George Lucas rendezte

Fotó: Facebook/Star Wars: Vader, egy rajongói film

Orvossá avatták az első nőt

18 évvel doktorálása után orvosdoktorrá avatták szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. A magyarországi törvények ugyanis 1895-ben királyi rendelettel történő megváltoztatása után a nők is folytathattak itthon egyetemi tanulmányokat. Hugonnay Vilma – mivel már 1869-től kezdve a zürichi egyetemen nők is tanulhattak – 1872-ben beiratkozott az orvosira és 1879-ben orvosi diplomát szerzett. 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász, dr. Tauffer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni. Végül 1897. május 14-én itthon is orvosdoktorrá avatták.

127 évvel ezelőtt avatták orvossá az első női doktort Fotó: Pixabay

40 éve született a Facebook kitalálója

Mark Zuckerberg ma ünnepli a 40. születésnapját. Fontos megjegyezni, hogy a Facebookot a kollégiumi szobájában lakótársaival, Dustin Moskovitzcal és Chris Hughesszal együtt indította el a Harvard egyetemen. A Facebook születése idején pedig nem volt más, mint az amerikai Harvard egyetem hallgatóinak belső kommunikációs csatornája. Később nyilvánossá, ingyenessé, mindenki számára elérhetővé tették.

Ma lenne 98 éves az egyik leghíresebb női meseírónk is

Fésűs Éva, Kossuth-díjas írónő, meseíró, gyorsíró 1926. május 14-én született. 1959-től a Dörmögő Dömötör gyermekújságban versei, meséi, 1966-ban pedig az RTV évkönyvében A csodálatos nyúlcipő címen öt verse jelent meg. Endrényi Magdával közös munkáját, a Róka Móka bábszínházát, 1972-ben adta ki az RTV-Minerva. A Gyermekrádió Mi van a varázsdobozban? műsorában A kíváncsi királykisasszony, Az üveghegyen innen és túl műsorban pedig a Csaló az üveghegyen című munkái hangzottak el. Meséi olvashatóak a Móra Kiadó által megjelentetett 1974-es Csupa új mese, az 1976-os Csupa mese, valamint az 1978-as Csupa újdonatúj mese című antológiákban is.

A Szellemirtók című film magyar operatőre ezen a napon született

Kovács László magyar-amerikai operatőr (Szelíd motorosok, Szellemirtók) 1933. május 14-én született. A Szelíd motorosok hozta meg számára az ismertséget 1969-ben és utána is számos filmben dolgozott, többek között az Öt könnyű darab, a New York, New York, a Papírhold, a Szellemirtók, a Ruby Cairo és a Szabadítsátok ki Willyt! 2.-ben.

195 éve született Budapest első polgármestere

Kamermayer Károly 1829. május 14-én született. A politikus előbb Buda, majd Pest szolgálatába lépett. 1861-ben Buda főjegyzője, majd 1867-ben Pest város tanácsnoka lett. Nagy érdemei vannak a városegyesítés tervének kidolgozásában. 1873-ban, az egyesített Budapest megszületésekor a népszerű várospolitikust nagy többséggel polgármesterré választották. Hivatalát 1873-tól 1896-ig látta el, mert további három terminusban is újraválasztották. 23 évi polgármestersége alatt indult meg Budapest világvárossá fejlődése.

33 éve hunyt el minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja

1991. május 14-én hunyt el Gerevich Aladár vívó, minden idők legeredményesebb magyar olimpikonja. Harmincnégyszeres magyar bajnok (kard egyéni, kardcsapat, tőr egyéni, tőrcsapat, párbajtőrcsapat) volt, emellett csak 1932 és 1960 között 7 olimpiai aranyérmet szerzett. Az első aranyérmét 22 évesen, míg az utolsót a római olimpián 50 évesen nyerte. Az összesen 10 olimpiai érmén túl még 19 világ- és Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett karrierje során.

A Varsói Szerződést is ezen a napon írták alá

1955. május 14-én Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió Varsóban aláírta a Varsói Szerződést, ami egy a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény. A közvetlen előzménye, hogy NSZK belépett a NATO-ba. Ezután a szovjet csapatok „segítséget nyújtva” a „nyugati agresszorok” ellen, tovább állomásoznak a kelet-európai országokban.1991. július 1-jén szűnt meg a szervezet egy kölcsönös megállapodás keretében.

Az első stopperóra szabadalmát is május 14-én nyújtották be

Méghozzá Adolphe Nicole, Svájcban. Egészen pontosan az úgynevezett kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet szabadalmaztatta 162 évvel ezelőtt. A kronográf egyébként nem más, mint egy stopmechanizmussal készült karóra vagy zsebóra, melynek van start, állj, nulla helyzete. A hagyományos óra, perc, másodperc mutatókon kívül az alap kronográfos óránál van két plusztárcsa, ami a másodpercet és a percet méri.

Május 14-én hozták nyilvánosságra Anne Frank naplóját is Fotó: sweeann/Shutterstock

228 éve adták be az első himlő elleni oltást

1796. május 14-én immunizált először Edward Jenner angol orvos himlő ellen egy nyolcéves kisfiút, megteremtve ezzel a fertőző betegségek elleni küzdelemben új utakat nyitó védőoltás módszerét. Úgy döntött, hogy egy James Phipps nevű fiúnak napokig adagol egy tehén himlőhólyagjaiból származó váladékot, azaz tehénhimlővel fertőzte meg a fiút, aki viszont sikeresen átesett a betegségen. És később himlővel megfertőzve, nem lett beteg. Így bebizonyosodott a vakcinázás jelentősége, melyet azóta is alkalmaznak a fertőzések elleni védelemben.

100 éve kezdték meg a magaslégköri méréseket az országban

Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet 1924-ben fordult a Nagykövetek Tanácsához, hogy engedélyezzen Magyarországon havonta kétszeri repülőgépes magaslégköri mérést a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet kutatási programjának keretében. Az engedély alapján két Bristol F2B repülőgép vásárlására nyílt mód, ezekkel Hille Alfréd, majd Tóth Géza 1351 felszállás során nagyszámú, ma is értékes adatot gyűjtött a mintegy 7000 méterig terjedő légrétegek állapotáról. A méréseket 1943. december 16-ig folytatták.

Ma is felhős idő lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden az erősen gomolyfelhős égből szórványosan alakulhat majd ki zápor, zivatar. A délkeleti szél is megélénkül és 20–24 fok között változik a hőmérséklet csúcspontja.

Több helyen is megetetik ma a bringásokat

Tavaszi bringás reggeli lesz május 14-én, több helyszínen is a fővárosban. Idén is számos ponton várják finom reggelivel és egyes helyeken uzsonnával a biciklivel munkába igyekvőket. A Magyar Kerékpárosklub és a helyi szervezetek, partnerek összefogásával létrejövő program keretében reggelivel és néhány helyen uzsonnával is várják majd a bringásokat az ország több pontján. A pontos helyszínek listája itt található.

Ezek is mind május 14-én történtek