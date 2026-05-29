Szökött rabot gázolt a vonat

Vonat gázolt halálra egy szökött rabot, miután az elmenekült a bíróságra tartó furgonból. A járművet megállították, veszekedés alakult ki.

Vonatsínre lépett a szökött rab, elgázolta a szerelvény

Jelentések szerint két ember is megsérült, amikor verekedés tört ki a rabszállító furgonban Angliában. A jármű a Stevenage-i rendőrőrsről tartott egy közeli bíróságra, amikor balhé alakult ki, melynek végén megszökött a fogvatartott. A rendőrök átkutatták a környéket a szökevényt keresve. A történtek után mintegy negyven perccel a Hertfordshire-i Welwyn North vasútállomáshoz riasztották a mentőszolgálatokat. A szerelvény halálra gázolta a menekülő, negyvenes éveiben járó férfit.

A rendőrök jelenleg a Welwyn North vasútállomás közelében történt incidens helyszínén tartózkodnak a Brit Közlekedési Rendőrség kollégáival együtt

– idézi a The Sun a Hertfordshire-i rendőrség szóvivőjét a csütörtöki eset kapcsán. Az illetékes megerősítette: a szállított rab megszökött a járműből, amely a bíróságra vitte volna, az áldozat ügyét pedig előkészítették a halottkém számára.