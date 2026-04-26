A játszótér mellett sétált anyaszült meztelenül a rendőr

Letartóztattak egy volt rendőrtisztet, miután kutyasétáltatók meztelenül látták egy játszótér közelében. Az 52 éves Simon Ince azt állította, hogy „csak kicsavarta az izzadt ruháit”, miután kocogott egy parkban a kenti Chathamben.

Ince állította az őt őrizetbe vevő rendőröknek: „Nem mozgatta a kezét”. Annak ellenére, hogy meztelen volt, azt állította, hogy tettei nem szexuális indíttatásúak voltak.

A bíróságon azonban elhangzott, hogy olyan fotókat találtak a telefonján, amelyeken öt hónappal korábban meztelenül maszturbál ugyanazon az erdős területen. A bíró arra a következtetésre jutott, hogy Ince szexuális kielégülés céljából vetkőzött le, és „élvezte a szabadban végzett tevékenység izgalmát”.

Az apára most szexuális kockázatot jelentő végzés vonatkozik, és megtiltották neki, hogy nyilvános helyen levegye az alsóneműjét – ez magában foglalja a vizelést is, kivéve, ha nyilvános WC-t használ. Ki van tiltva a Horsted-völgy természetvédelmi területről is, amely magában foglalja a Vale Drive közelében lévő erdőt, ahol látták.

