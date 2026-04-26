A játszótér mellett sétált anyaszült meztelenül a rendőr
Letartóztatták a rendőrt, aki egy játszótér mellett vetkőzött anyaszült meztelenre.
Letartóztattak egy volt rendőrtisztet, miután kutyasétáltatók meztelenül látták egy játszótér közelében. Az 52 éves Simon Ince azt állította, hogy „csak kicsavarta az izzadt ruháit”, miután kocogott egy parkban a kenti Chathamben.
Ince állította az őt őrizetbe vevő rendőröknek: „Nem mozgatta a kezét”. Annak ellenére, hogy meztelen volt, azt állította, hogy tettei nem szexuális indíttatásúak voltak.
A bíróságon azonban elhangzott, hogy olyan fotókat találtak a telefonján, amelyeken öt hónappal korábban meztelenül maszturbál ugyanazon az erdős területen. A bíró arra a következtetésre jutott, hogy Ince szexuális kielégülés céljából vetkőzött le, és „élvezte a szabadban végzett tevékenység izgalmát”.
Az apára most szexuális kockázatot jelentő végzés vonatkozik, és megtiltották neki, hogy nyilvános helyen levegye az alsóneműjét – ez magában foglalja a vizelést is, kivéve, ha nyilvános WC-t használ. Ki van tiltva a Horsted-völgy természetvédelmi területről is, amely magában foglalja a Vale Drive közelében lévő erdőt, ahol látták.
