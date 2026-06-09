„Ez már mindent visz” – Nekimentek a rajongók Kim Kardashiannek: lenyúlt egy törölközőt a Monacói Nagydíj győztesétől

A 45 éves Kim Kardashian testvérével, Khloéval érkezett, és rendkívül elegáns megjelenést választott: egy krémszínű, egyvállas ruhát és egy túlméretezett napszemüveget viselt. Lewis Hamiltont, aki a második helyen végzett, látták, amint puszit dob Kardashian felé, mielőtt átvette volna az ezüstérmesnek járó trófeát, később pedig nyilvánosan is beszélt kapcsolatukról először.

Kim Kardashian a Monacói Nagydíjon – Fotó: NurPhoto via AFP

Csodálatos, hogy eljött erre a hétvégére, és hogy támogat engem. Nagyszerű, ha jó emberek vesznek körül, akik támogatnak, és ő ezt minden egyes nap megteszi értem

– mondta a LadBible szerint.

A hétvége azonban nem alakult teljesen zökkenőmentesen Kardashian számára. Az F1-rajongók bírálni kezdték egy kínos incidens miatt, miután kellemetlen találkozása volt a Sky Sports legendás riporterével, Martin Brundle-lel. Brundle a rajtrácson próbált röviden beszélgetni vele, de állítólag teljes hallgatás fogadta.

Most a rajongók egy újabb, látszólagos baklövést emlegetnek a tévés személyiséggel kapcsolatban, miután egy felvételen az látható, hogy felvesz egy törölközőt, amelyet látszólag Antonelli számára hagytak ott.

A news.com.au szerint ezeket a kis törölközőket az első három helyezett versenyző kapja, hogy a futam után lehűthesse magát. Az X-en megosztott videón Kardashian a győztesi dobogó mellett sétál el – amelynek oldalán egy hatalmas 1-es szám látható –, majd felvesz egy fehér törölközőt. Ezután megtörli vele a napszemüvegét és az arcát, majd a kezében tartva elsétál.

A felvétel láttán több rajongó is bosszús lett.

Emlékszem a 80-as és 90-es évekre, amikor Monaco az elegancia megtestesítője volt. Mostanában már kevésbé

– írta egyikük.

„Képzeld el, hogy megszerzed az első monacói dobogós helyezésedet, aztán Kim Kardashian azonnal elviszi a törölköződet” – fogalmazott egy másik.

Egy harmadik hozzászóló ezt írta:

Az, hogy a rajtrácson teljesen figyelmen kívül hagyta Brundle-t, már önmagában feldühített. Ez már mindent visz.

Valaki más pedig azt kérdezte: „Miért lopkod Kim Kardashian F1-es törölközőket?”

Mások azonban megértőbbek voltak, és azt feltételezték, hogy Kardashian valószínűleg nem tudta, kié a törölköző, egyszerűen csak felvette, miközben elsétált mellette.