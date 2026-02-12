„Nem igazán akartam Magyarországot" - Rebrov azonnal üzent a sorsolás után

A magyar válogatott Ukrajna, Georgia és Észak-Írország csapatával találkozik majd a 2026/2027-es Nemzetek Ligája B divíziójának 2-es csoportjában. Az ukránok elleni mérkőzések a feszült viszony, valamint a szövetségi kapitányuk, a Ferencváros korábbi edzője, Szerhij Rebrov miatt is mások lesznek. A szakember bevallotta, nem akart Magyarország ellen játszani.

Szerhij Rebrov nem akart a magyar csapattal találkozni Fotó: Koncz Márton

Szerintem minden csapat erős, kiegyenlített a csoport, alaposan fel kell készülnünk. Sajnos ismét összekerültünk a grúzokkal. Hogy ki a legkellemetlenebb ellenfél? Nem tudom. Nem igazán akartam Magyarországot, de játszanunk kell, és a magyarok elleni meccsek nagyon fontosak lesznek. Magyarország nem idegen számomra, de nem tudom, milyen fogadtatásban lesz majd részem. De nem is ezzel foglalkozom, hanem a saját csapatommal

– idézte Rebrovot a Magyar Nemzet.

Szerhij Rebrov csapatával ősszel találkozunk

A csoportmérkőzéseket szeptembertől novemberig rendezik meg. A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba.