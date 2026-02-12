A magyar válogatott kőkemény ellenfeleket kapott a Nemzetek Ligájában
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) csütörtökön sorsolta ki a 2026/2027-es Nemzetek Ligája csoportbeosztását. A magyar válogatott B divízióban játszik.
A B divízió első kalapjába sorolt magyar válogatott három, alacsonyabban rangsorolt ellenfelet kapott. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája sorsolásán a B liga kettes csoportba került, ahol kemény ellenfelekkel, Ukrajna, Georgia és Észak-Írország csapatával fog találkozni.
A magyar válogatott szeptemberben kezdi a sorozatot
Szeptember végétől október elejéig az érintett válogatottak négy-négy mérkőzést játszanak. A kétmeccses novemberi időszak változatlanul megmarad. A mérkőzések időpontjait az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra.
