A magyar válogatott kőkemény ellenfeleket kapott a Nemzetek Ligájában

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) csütörtökön sorsolta ki a 2026/2027-es Nemzetek Ligája csoportbeosztását. A magyar válogatott B divízióban játszik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 18:42
Módosítva: 2026.02.12. 18:47
magyar válogatott marco rossi nemzetek ligája

A B divízió első kalapjába sorolt magyar válogatott három, alacsonyabban rangsorolt ellenfelet kapott. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája sorsolásán a B liga kettes csoportba került, ahol kemény ellenfelekkel, Ukrajna, Georgia és Észak-Írország csapatával fog találkozni.

Marco Rossi a magyar válogatott kapitánya
A magyar válogatott ősszel a Nemzetek Ligájában lesz érdekelt Fotó: Nemzeti Sport

A magyar válogatott szeptemberben kezdi a sorozatot

Szeptember végétől október elejéig az érintett válogatottak négy-négy mérkőzést játszanak. A kétmeccses novemberi időszak változatlanul megmarad. A mérkőzések időpontjait az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra.

 

