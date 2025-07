Két daganat nő a 14 éves fiú agyában: „Csak meg akarjuk próbálni”

Szeretném megköszönni az iskola dolgozóinak is, hogy nemcsak Mitchellnek, hanem a lányunkkal, Rachaelnek is hihetetlen támogatást nyújtottak, aki épp akkor a vizsgáira készült. Csak meg akarjuk próbálni támogatni ezt a csodálatos jótékonysági szervezetet, hogy visszaadjuk a támogatást, amit mutattak nekünk. A kórház egysége, ami segít a tinédzsereknek a feldolgozásban, sokkal könnyebbé teszi az olyan emberek számára a harcot, mint Mitchell. Az út még nem ért véget; Az elkövetkező években továbbra is támaszkodni fogunk ezeknek a létfontosságú szolgáltatásoknak a segítségére és támogatására