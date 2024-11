Abban is egyetértett mindkét szakértő, hogy a feldolgozott ételek, valamint a magas zsírtartalmú húsok, mint a szalonna vagy a kolbász mellőzése is nagyban hozzájárul a hosszú élettartamhoz. Utóbbiak esetében is rendelkezésre áll olyan tanulmány, amely bizonyítja, hogy a vörös húsok jelentősen növelik a szív- és érrendszeri betegségek, illetve bizonyos típusú daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát.

A fentiekből kiderül tehát, hogy a tojás és a zöldségek beépítése a reggelibe, valamint a feldolgozott élelmiszerek és a húsfélék száműzése a reggelizőasztalról akár egy évtizeddel is meghosszabbíthatják az emberi életet. Ráadásul a szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy a reggelizés szokás dolga, vagyis miután sikerül egy kis odafigyeléssel változtatni rajta vagy finomhangolni, utána gyorsan automatizmussá válik.