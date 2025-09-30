Kitálaltak a tudósok: lerövidíti az életet ez a népszerű ital

A kutatást Katerina Stylianou és Olivier Jolliet vezette, akik különböző ételek összetételét elemezték, hogy kiszámítsák, milyen hatással lehet azok fogyasztása az egészségre. Eredményeik alapján a tudósok kidolgozták a „Táplálkozási Egészségindexet”, amely pontosan meghatározza, hogy egy-egy adag étel mennyi életpercet adhat vagy vehet el.

Az élet hosszát kutatták a tudósok, mennyit adnak és vesznek el az ételek / Fotó: Pablo Merchán Montes / unsplash.com – Képünk illusztráció

Tudósok elárulták, mely ételek és italok hosszabbítják vagy rövidítik meg az életet

A The Conversationben megjelent cikkükben elmagyarázzák, hogy az index a Global Burden of Disease nevű nagy epidemiológiai vizsgálaton alapul, amely azonosítja a kockázatokat és előnyöket különböző környezeti, metabolikus és viselkedési tényezők, köztük 15 táplálkozási kockázati tényező alapján.

A kutatók ezeket az adatokat az egyes élelmiszerek szintjére vetítették, figyelembe véve több mint 6000 kockázati becslést, életkor, nem, betegség és egyéni kockázatok szerint.

Milyen ételek hosszabbíthatják meg az életet?

Miközben fontos a mértékletesség, az eredmények szerint az életkilátásokat leginkább javító ételek közé tartoznak a diófélék és magvak: egy 30 grammos adag 25 percnyi egészséges életet adhat.

Mely ételek és italok rövidíthetik meg az életet?

Ezzel szemben egy adag szénsavas üdítő, például a kóla, akár 12 percnyi egészséges életet vehet el, és ha egyszer elfogy az első doboz, mindig csábító nyitni egy másodikat.

Negatívan hat az egészségre a feldolgozott hús is, például a hot-dog, amely akár 36 percnyi egészséges életet is elvehet.

Milyen változtatásokkal növelhetjük az egészséges életidőt?

Teljes étrendváltás nehéz lehet egyik napról a másikra, de a kutatás szerint, ha a napi hús- és feldolgozott hús fogyasztás 10 százalékát teljes kiőrlésű gabonákra, gyümölcsökre, zöldségekre, diófélékre, hüvelyesekre és bizonyos tenger gyümölcseire cseréljük, átlagosan napi 48 percnyi egészséges életet nyerhetünk.

Mit mondanak a szakértők az eredményekről?

Jolliet szerint világos, hogy az étrendi változtatások sürgősen szükségesek az emberi egészség javítása és a környezet védelme érdekében - írja a Unilad.

Eredményeink azt mutatják, hogy a kis, célzott változtatások könnyen megvalósíthatók, és jelentős egészségügyi és környezeti előnyöket kínálnak, anélkül, hogy drámai étrendi váltásokra lenne szükség

- tette hozzá a Michigan Egyetem szakértője.