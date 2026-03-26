Először jelentkezett letartóztatása után Boráros Gábor
Még csak két hónapja történt Jákli Mónika tragédiája. Most pedig kislánya édesapjának, Boráros Gábornak letartóztatásának híre rázta meg az országot.
Mindössze két hónapja halt meg Jákli Mónika. Most pedig az egész országot megdöbbentette a hír, miszerint szerda délután letartóztatták Boráros Gábort. Kiderült, hogy a celebtől már korábban elvették a jogosítványát és eltiltották a vezetéstől. Őrizetbe vétele után most újra jelentkezett és hírt adott magáról.
Boráros Gábor jogosítvány nélkül vezetett
A pulse.sk szerint szerda délután igazoltatták Boráros Gábort, Csilizpatas faluban. Az ellenőrzés során kiderült, hogy korábban már elvették a jogosítványát, továbbá eltiltották a vezetéstől. A helyszínen őrizetbe vették és eljárás indult ellene. A Paraméter szerint az egész egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor 2025 februárjában szintén egy rutinellenőrzést végeztek a rendőrök és Borárost drogtesztnek vetették alá, aminek eredménye pozitív volt. Azt, hogy kokain volt a szervezetében, Boráros teljes mértékben tagadta. A rendőrség közlése szerint végig együttműködött, majd egy egészségügyi intézménybe kísérték, ahol további mintákat vettek tőle – közölte a Blikk.
A jelek szerint Boráros nem maradt sokat letartóztatásban. Az MMA-harcos most az Instagramon adott hírt magáról a botrány után: egy képet rakott ki magáról, amin kislányával, Zorával pózolnak együtt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre