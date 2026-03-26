Először jelentkezett letartóztatása után Boráros Gábor

Mindössze két hónapja halt meg Jákli Mónika. Most pedig az egész országot megdöbbentette a hír, miszerint szerda délután letartóztatták Boráros Gábort. Kiderült, hogy a celebtől már korábban elvették a jogosítványát és eltiltották a vezetéstől. Őrizetbe vétele után most újra jelentkezett és hírt adott magáról.

Boráros Gábor lányával posztolt letartóztatása után

Boráros Gábor jogosítvány nélkül vezetett

A pulse.sk szerint szerda délután igazoltatták Boráros Gábort, Csilizpatas faluban. Az ellenőrzés során kiderült, hogy korábban már elvették a jogosítványát, továbbá eltiltották a vezetéstől. A helyszínen őrizetbe vették és eljárás indult ellene. A Paraméter szerint az egész egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor 2025 februárjában szintén egy rutinellenőrzést végeztek a rendőrök és Borárost drogtesztnek vetették alá, aminek eredménye pozitív volt. Azt, hogy kokain volt a szervezetében, Boráros teljes mértékben tagadta. A rendőrség közlése szerint végig együttműködött, majd egy egészségügyi intézménybe kísérték, ahol további mintákat vettek tőle – közölte a Blikk.

A jelek szerint Boráros nem maradt sokat letartóztatásban. Az MMA-harcos most az Instagramon adott hírt magáról a botrány után: egy képet rakott ki magáról, amin kislányával, Zorával pózolnak együtt.