9 év börtön várhatna Bochkor Gáborra? – „Ültem a vádlottak padján, de felmentettek”

Bochkor Gábor a Retro Rádió reggeli műsorában egy újabb – kissé megosztó – témát vetett fel, amikor arra kereste a választ, hogy vajon a mennyire tudnak objektívek maradni a bírók egy-egy per esetében. Ehhez egy kitalált bűnesetet is felvázoltak, aminek kapcsán arra is fény derült, hogy a Bochkor műsorvezetője nem először állna bíróság elé.

Bochkor Gábor Lovász László távozása után bűnözőnek állna? Egy fiktív bűnesetről faggatta az ügyvédet (Fotó: Dodó Ferenc)

Bochkor Gábor Héjja Anett-tel és Háder Gyurival a Bochkor mai adásában a bírósági ügyekről, és a bírók objektivitásáról beszélgetett, aminek kapcsán az is kiderült, hogy bizony ő is találta már magát a vádlottak között.

Voltam polgári perekben, voltam egyszer egy büntetőperben is rágalmazásért. Újságírókkal ültem a vádlottak padján, de felmentettek. Viszont, éreztem olykor a bíró szimpátiáját, éreztem olykor a bíró megvetését is, egy másik perben, de azt nem, hogy objektív lenne, pedig a perek többsége a javamra dőlt el

– kezdte Bochkor Gábor peres ügyeinek felsorolásával.

Bochkor Gábor hosszú bűnlajstromot gyűjtött össze

Ennek kapcsán Bochkor Gábor műsorvezetőtársaival azt is kipróbálta, hogy vajon a bíróság, és egy objektív program, mint a mesterséges intelligencia ugyanolyan ítéletet hozna-e, ha elkövet egy igen súlyos, több pontból álló bűncselekményt.

„Én egy fiktív bűncselekményt követtem el. Bódult állapotban az éjjel betörtem egy fegyverboltba, elloptam egy glock 17-es maroklőfegyvert, amivel aztán hazamentem. Lefeküdtem aludni, aztán hangos kopogásra ébredtem, ahogy egy harkály a csőrével a gerendát üti. Elővettem a fegyveremet, lelőttem a madarat, és visszamentem aludni. Másnap reggel elindultam munkába, de lekéstem a buszt, viszont nálam volt a fegyver, aminek segítségével megállítottam egy bringást, hogy adja át a biciklit. Ő megijedt és odaadta, így elbringáztam dolgozni, útközben pedig bedobtam a fegyvert a Drávába” – sorolta elképzelt bűneit Bochkor, amire ítéletet várt.

A Retro Rádió Bochkor című műsorából az is kiderült, hogy korábban már keveredett peres ügybe vádlottként (Fotó: TV2)

Bochkor Gáborra hosszú büntetés várna

Végül kiderült, hogy az ügyvéd és a mesterséges intelligencia is nagyon hasonló döntést hozott az ügyben, ami megcáfolta a rádiós elméletét, miszerint a bíróság szubjektíven ítél. Bochkor ugyanis mindkét esetben több éves eltiltást kapna a közügyektől, komoly pénzbírsággal és csaknem 10 éves börtönbüntetés kellene letöltenie.

Oké, hogy a levezetésben itt-ott nem egyeztek, de a végén szinte kottára. A közügyektől való eltiltásban és a pénzbírságban is egyetértettek, büntetésként egyikőjük 8, a másik 9 évet mondott, de ugyanúgy fegyházban

– összegezte Gyuri is.