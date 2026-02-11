9 év börtön várhatna Bochkor Gáborra? – „Ültem a vádlottak padján, de felmentettek”
A Retro Rádió műsorvezetője bevallotta, olykor előfordult, hogy peres ügybe keveredett, még vádlottként is. Bochkor Gábor most egy ügyvéd segítségével derítette ki élő adásban, hogy milyen büntetés várna rá, ha valóban elköveti mindazt, amit felsorolt.
Bochkor Gábor a Retro Rádió reggeli műsorában egy újabb – kissé megosztó – témát vetett fel, amikor arra kereste a választ, hogy vajon a mennyire tudnak objektívek maradni a bírók egy-egy per esetében. Ehhez egy kitalált bűnesetet is felvázoltak, aminek kapcsán arra is fény derült, hogy a Bochkor műsorvezetője nem először állna bíróság elé.
Bochkor Gábor Héjja Anett-tel és Háder Gyurival a Bochkor mai adásában a bírósági ügyekről, és a bírók objektivitásáról beszélgetett, aminek kapcsán az is kiderült, hogy bizony ő is találta már magát a vádlottak között.
Voltam polgári perekben, voltam egyszer egy büntetőperben is rágalmazásért. Újságírókkal ültem a vádlottak padján, de felmentettek. Viszont, éreztem olykor a bíró szimpátiáját, éreztem olykor a bíró megvetését is, egy másik perben, de azt nem, hogy objektív lenne, pedig a perek többsége a javamra dőlt el
– kezdte Bochkor Gábor peres ügyeinek felsorolásával.
Bochkor Gábor hosszú bűnlajstromot gyűjtött össze
Ennek kapcsán Bochkor Gábor műsorvezetőtársaival azt is kipróbálta, hogy vajon a bíróság, és egy objektív program, mint a mesterséges intelligencia ugyanolyan ítéletet hozna-e, ha elkövet egy igen súlyos, több pontból álló bűncselekményt.
„Én egy fiktív bűncselekményt követtem el. Bódult állapotban az éjjel betörtem egy fegyverboltba, elloptam egy glock 17-es maroklőfegyvert, amivel aztán hazamentem. Lefeküdtem aludni, aztán hangos kopogásra ébredtem, ahogy egy harkály a csőrével a gerendát üti. Elővettem a fegyveremet, lelőttem a madarat, és visszamentem aludni. Másnap reggel elindultam munkába, de lekéstem a buszt, viszont nálam volt a fegyver, aminek segítségével megállítottam egy bringást, hogy adja át a biciklit. Ő megijedt és odaadta, így elbringáztam dolgozni, útközben pedig bedobtam a fegyvert a Drávába” – sorolta elképzelt bűneit Bochkor, amire ítéletet várt.
Bochkor Gáborra hosszú büntetés várna
Végül kiderült, hogy az ügyvéd és a mesterséges intelligencia is nagyon hasonló döntést hozott az ügyben, ami megcáfolta a rádiós elméletét, miszerint a bíróság szubjektíven ítél. Bochkor ugyanis mindkét esetben több éves eltiltást kapna a közügyektől, komoly pénzbírsággal és csaknem 10 éves börtönbüntetés kellene letöltenie.
Oké, hogy a levezetésben itt-ott nem egyeztek, de a végén szinte kottára. A közügyektől való eltiltásban és a pénzbírságban is egyetértettek, büntetésként egyikőjük 8, a másik 9 évet mondott, de ugyanúgy fegyházban
– összegezte Gyuri is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre